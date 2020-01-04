Укрзалізниця безкоштовно возитиме на роботу лікарів та поліцейських
Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці, передає 24 КАНАЛ.
Усі витрати з організації перевезень компанія бере на себе. Проїзд для медиків та поліцейських буде абсолютно безкоштовним.
З органами місцевої влади погодили перелік маршрутів та кількість медиків, які будуть користуватися послугою. Для проїзду достатньо пред'явити службове посвідчення або інший документ, що підтверджує роботу у медичному закладі.
Те саме стосується й правоохоронців – підставою для проїзду є службове посвідчення.
Також у потяги не будуть пускати працівників, які не мають засобів індивідуального захисту, зокрема маски або респіратора та рукавичок.
Розклад руху службових поїздів Укрзалізниці надаватиметься органам місцевої влади. Для уточнення графіку руху поїздів можна також звертатися за номером гарячої лінії Укрзалізниці – 0800503111
Нагадаємо, що пік епідемії коронавіруса в Україні очікується в період між 15 і 25 квітня.
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