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"Укрзалізниця" будує нову колію на Донбасі у напрямку Маріуполя

"Залізнична гілка Волноваха-Комиш-Зоря стане повністю двоколійною. На Донеччині триває найпотужніше будівництво нової колії за часів незалежної історії України"
"Укрзалізниця" закінчує прокладання нової колії з Волновахи до Комиш-Зорі, яка дозволить зробити цей напрямок повністю двоколійним та збільшити пропускну здатність у напрямку Маріуполя.
"Укрзалізниця" будує нову колію на Донбасі у напрямку Маріуполя Фото: "Укрзалізниця"

"Залізнична гілка Волноваха-Комиш-Зоря стане повністю двоколійною. На Донеччині триває найпотужніше будівництво нової колії за часів незалежної історії України", - повідомив Кравцов, інформує "Громадське".

За його словами, вартість прокладання 1 кілометру колії коштує близько 10 мільйонів гривень. Наразі збудовано майже 27 кілометрів колії, планується збудувати ще 7 кілометрів.

"За три роки модернізації інфраструктури на ділянці Волноваха - Комиш-Зоря відремонтовано 84,8 км колії та 54 стрілочні переводи, що дозволило значно збільшити пропускну спроможність дільниці з 20 пар поїздів у 2016 році до 30-ти у 2018 році, зокрема вантажних поїздів - з 14 до 24 пар", - зазначають у прес-службі "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що Донецька залізниця має сплатити $68 млн російському банку. Рішення Верховного суду оскарженню не підлягає.

 
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06 06 2019 14:37
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