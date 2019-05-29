CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРішення Верховного суду оскарженню не підлягає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Донецька залізниця має сплатити $68 млн російському банку
Верховний суд відмовив Укрзалізниці в оскарженні рішень судів нижчих інстанцій та зобов'язав її дочірнє підприємство - Донецьку залізницю - сплатити "Сбербанку" $68 мільйонів боргу
Фото:112.ua
Раніше в уряді ухвалили постанову, якою визнали Укрзалізницю правонаступницею Донецької залізниці за боргами, однак у Верховному суді вважають, що наразі не було завершено інвентаризацію, тому відповідати за боргами перед "Сбербанком" має саме збанкрутіла "Донецька залізниця", інформує Finbalance з посиланням на рішення суду.
Загальний борг Донецької залізниці перед "Сбербанком" складає 170 мільйонів доларів. Це борг за кредитами, які компанія взяла ще за часів Януковича.
Напередодні "Укрзалізниця" подала до суду на банк Ріната Ахметова з вимогою відшкодувати 1 мільярд гривень.
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29 05 2019 12:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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