"Укрзалізниця" у суді вимагає у банку Ахметова відшкодувати понад 1 млрд грн
Зазначається, що через суд "Укрзалізниця" намагається відшкодувати кошти, які сплатила за свою філію "Донецька залізниця", яку намагаються ліквідувати. У 2013 році "Донецька залізниця" отримала кредити, в тому числі у банку Ахметова, проте після початку збройної агресії ці кредити повернути не могла. Більше того, заставне майно компанії опинилось у зоні конфлікту. Про це повідомляє "Громадське".
Відтак кредитори "Донецької залізниці" почали звертатися за погашенням кредитів до Укрзалізниці, зокрема у 2016 році суд задовольнив вимогу "ПУМБу" та стягнув з Укрзалізниці 22 мільйони доларів, які компанія намагається компенсувати у новому судовому процесі.
Нагадаэмо, що "Укрзалізниця" планує розпочати роботи з реконструкції Центрального вокзалу Києва та Привокзальної площі столиці у липні 2019 року.
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