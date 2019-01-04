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"Укрзалізниця" у суді вимагає у банку Ахметова відшкодувати понад 1 млрд грн

Через суд "Укрзалізниця" намагається відшкодувати кошти, які сплатила за свою філію "Донецька залізниця", яку намагаються ліквідувати
"Укрзалізниця" подала до господарського суду Києва позов проти банку "ПУМБ", що належить українському олігарху Рінату Ахметову, з вимогою відшкодувати 1,05 мільярда гривень "безпідставно набутих грошових активів".
"Укрзалізниця" у суді вимагає у банку Ахметова відшкодувати понад 1 млрд грн Фото: uz.gov.ua

Зазначається, що через суд "Укрзалізниця" намагається відшкодувати кошти, які сплатила за свою філію "Донецька залізниця", яку намагаються ліквідувати. У 2013 році "Донецька залізниця" отримала кредити, в тому числі у банку Ахметова, проте після початку збройної агресії ці кредити повернути не могла. Більше того, заставне майно компанії опинилось у зоні конфлікту. Про це повідомляє "Громадське".

Відтак кредитори "Донецької залізниці" почали звертатися за погашенням кредитів до Укрзалізниці, зокрема у 2016 році суд задовольнив вимогу "ПУМБу" та стягнув з Укрзалізниці 22 мільйони доларів, які компанія намагається компенсувати у новому судовому процесі.

Нагадаэмо, що "Укрзалізниця" планує розпочати роботи з реконструкції Центрального вокзалу Києва та Привокзальної площі столиці у липні 2019 року.

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01 04 2019 14:40
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