Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Укрзалізниця" хоче розгорнути пункти ПЛР-тестування на вокзалах

АТ "Укрзалізниця" звернулося до більше ніж 20 українських лабораторій із пропозицією організувати тест-пункти на найбільших вокзалах країни для проведення експрес-діагностики пасажирів перед відправленням поїздів.
"Укрзалізниця" хоче розгорнути пункти ПЛР-тестування на вокзалах Фото: CTK Photo

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як зазначають в УЗ, серед пропозицій, які надійдуть від медлабораторій, "Укрзалізниця" обере лабораторії, які запропонують найнижчу ціну за проведення тестування.

Серед головних вимог до лабораторій, які готові розгорнути пункти експрес-тестування:

- наявність відповідних ліцензій для надання послуг пасажирам;

- можливість цілодобової роботи і видачі результату з QR-кодом протягом 30 хвилин;

- можливість попередньої онлайн-реєстрації для проходження тестування.

Раніше Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови від 9 грудня 2020 року №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Відповідно до них, здійснюючи міжрегіональні подорожі, пасажири мають пред'явити документи про проходження курсу вакцинації або негативний тест на COVID-19.

Читайте також: Що показувати при посадці в потяг?

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 10 2021 11:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.