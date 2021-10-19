"Укрзалізниця" хоче розгорнути пункти ПЛР-тестування на вокзалах
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як зазначають в УЗ, серед пропозицій, які надійдуть від медлабораторій, "Укрзалізниця" обере лабораторії, які запропонують найнижчу ціну за проведення тестування.
Серед головних вимог до лабораторій, які готові розгорнути пункти експрес-тестування:
- наявність відповідних ліцензій для надання послуг пасажирам;
- можливість цілодобової роботи і видачі результату з QR-кодом протягом 30 хвилин;
- можливість попередньої онлайн-реєстрації для проходження тестування.
Раніше Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови від 9 грудня 2020 року №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".
Відповідно до них, здійснюючи міжрегіональні подорожі, пасажири мають пред'явити документи про проходження курсу вакцинації або негативний тест на COVID-19.
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