"Укрзалізниця" хоче розгорнути пункти ПЛР-тестування на вокзалах

АТ "Укрзалізниця" звернулося до більше ніж 20 українських лабораторій із пропозицією організувати тест-пункти на найбільших вокзалах країни для проведення експрес-діагностики пасажирів перед відправленням поїздів.

Фото: CTK Photo

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Як зазначають в УЗ, серед пропозицій, які надійдуть від медлабораторій, "Укрзалізниця" обере лабораторії, які запропонують найнижчу ціну за проведення тестування. Серед головних вимог до лабораторій, які готові розгорнути пункти експрес-тестування: - наявність відповідних ліцензій для надання послуг пасажирам; - можливість цілодобової роботи і видачі результату з QR-кодом протягом 30 хвилин; - можливість попередньої онлайн-реєстрації для проходження тестування. Раніше Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови від 9 грудня 2020 року №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Відповідно до них, здійснюючи міжрегіональні подорожі, пасажири мають пред'явити документи про проходження курсу вакцинації або негативний тест на COVID-19. Читайте також: Що показувати при посадці в потяг?

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію