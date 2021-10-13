Що показувати при посадці в потяг?
Про це повідомили в "Укрзалізниці", пише Громадське.
Так, на вході провіднику потрібно буде показати один із трьох документів:
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довідку про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
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документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);
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негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки).
Від пасажирів віком до 18 років наявність таких документів не вимагатимуть. У випадку відсутності будь-якого з трьох вищевказаних документів провідник або стюард мають право не допустити пасажира до поїздки.
Повернення коштів за придбані білети у випадку відмови від поїздки буде відбуватися, згідно з правилами перевезень.
Нагадаємо, що МОЗ ініціює дострокові шкільні канікули з 18 жовтня
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