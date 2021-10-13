Що показувати при посадці в потяг? В "Укрзалізниці" розповіли, як працюватимуть у період посилення карантину

З 21 жовтня залізничні перевезення у далекому сполученні (денні, нічні та швидкісні поїзди) на "жовтому" та "червоному" рівнях будуть дозволені пасажирам за наявності сертифікату про вакцинацію або ПЛР-тесту.

Фото: ВВС

Про це повідомили в "Укрзалізниці", пише Громадське. Так, на вході провіднику потрібно буде показати один із трьох документів: довідку про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки). Від пасажирів віком до 18 років наявність таких документів не вимагатимуть. У випадку відсутності будь-якого з трьох вищевказаних документів провідник або стюард мають право не допустити пасажира до поїздки. Повернення коштів за придбані білети у випадку відмови від поїздки буде відбуватися, згідно з правилами перевезень. Нагадаємо, що МОЗ ініціює дострокові шкільні канікули з 18 жовтня

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію