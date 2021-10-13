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МОЗ ініціює дострокові шкільні канікули з 18 жовтня

Відомство каже, що в сотень дітей щодня виявляють COVID-19
Міністерство охорони здоров’я рекомендує Міністерству освіти і науки звернутися до обласних та Київської міської держадміністрацій з пропозицією перенести осінні канікули в закладах освіти на 18 жовтня 2021 року.
МОЗ ініціює дострокові шкільні канікули з 18 жовтня Фото: МОЗ

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє Громадське.

Пропозицію МОЗ звернутися до Міносвіти підтримала Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 12 жовтня.

Ляшко пояснив, що ситуація з захворюваністю на коронавірус погіршується, щодня у сотень дітей виявляють COVID-19, а тисячі учнів разом із вчителями йдуть на ізоляцію.

Так, за останню добу, 12 жовтня, серед 16 309 людей у яких виявили коронавірус, було 1 588 дітей. За 11 жовтня COVID-19 виявили у 1 262 неповнолітніх.

"Достроковий початок канікул для школярів дозволить вплинути на поширення коронавірусної хвороби шляхом зменшення активності громадян та кількості не обов'язкових соціальних контактів", - пояснив міністр. 

Зазначимо, що кожна школа призначає дати канікул на свій розсуд. Але є загальні рекомендації для всіх навчальних закладів від Міністерства освіти. Осінні канікули відомство раніше пропонувало школам провести з 25 до 31 жовтня 2021 року.

Ляшко також нагадав, що освітяни включені до переліку професій, представники яких мають бути обов’язково вакциновані для повноцінної роботи.

"Якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати", - заявив очільник МОЗ.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську осінні шкільні канікули розпочнуться на тиждень раніше.

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13 10 2021 10:08
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