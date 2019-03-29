"Укрзалізниця" купить 3000 ременів безпеки для пасажирських верхніх полиць

Щоб отримати ремінь безпеки, потрібно буде звернутися до провідника

В "Укрзалізниці" повідомили, що цього року компанія закупить для пасажирів залізниці 3000 ременів безпеки, які призначені для верхніх пасажирських полиць, де немає страхувальних дуг.

"Ремені безпеки видаються на верхню полицю, що не обладнана дугами. Звертайтеся до провідника або начальника поїзда", - написали в "Укрзалізниці".

Згідно з правилами користування залізничним пасажирським транспортом в Україні, провідник зобов'язаний надати пасажиру ремені безпеки для верхньої полиці, якщо це необхідно пасажиру.

Постом раніше в своєму Twitter "Укрзалізниця" зазначила, що в ніч на 31 березня переводять годинник. Час відправлення та прибуття поїздів у залізничних квитках вказано вже з урахуванням цих змін.

Також, "Укрзалізниця" закупила у "Крюківського вагонобудівного заводу" вагони РІЦ, у яких буде встановлено душові кабінки та умивальники у кожному купе. Такі вагони курсуватимуть на міжнародних напрямках.