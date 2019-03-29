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"Укрзалізниця" купить 3000 ременів безпеки для пасажирських верхніх полиць

Щоб отримати ремінь безпеки, потрібно буде звернутися до провідника
В "Укрзалізниці" повідомили, що цього року компанія закупить для пасажирів залізниці 3000 ременів безпеки, які призначені для верхніх пасажирських полиць, де немає страхувальних дуг.
"Укрзалізниця" купить 3000 ременів безпеки для пасажирських верхніх полиць Фото: kvsz.com

"Ремені безпеки видаються на верхню полицю, що не обладнана дугами. Звертайтеся до провідника або начальника поїзда", - написали в "Укрзалізниці".

Згідно з правилами користування залізничним пасажирським транспортом в Україні, провідник зобов'язаний надати пасажиру ремені безпеки для верхньої полиці, якщо це необхідно пасажиру.

Постом раніше в своєму Twitter "Укрзалізниця" зазначила, що в ніч на 31 березня переводять годинник. Час відправлення та прибуття поїздів у залізничних квитках вказано вже з урахуванням цих змін.

Також, "Укрзалізниця" закупила у "Крюківського вагонобудівного заводу" вагони РІЦ, у яких буде встановлено душові кабінки та умивальники у кожному купе. Такі вагони курсуватимуть на міжнародних напрямках.

 
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29 03 2019 15:54
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