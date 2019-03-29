"Укрзалізниця" купить 3000 ременів безпеки для пасажирських верхніх полиць
"Ремені безпеки видаються на верхню полицю, що не обладнана дугами. Звертайтеся до провідника або начальника поїзда", - написали в "Укрзалізниці".
Згідно з правилами користування залізничним пасажирським транспортом в Україні, провідник зобов'язаний надати пасажиру ремені безпеки для верхньої полиці, якщо це необхідно пасажиру.
Постом раніше в своєму Twitter "Укрзалізниця" зазначила, що в ніч на 31 березня переводять годинник. Час відправлення та прибуття поїздів у залізничних квитках вказано вже з урахуванням цих змін.
Також, "Укрзалізниця" закупила у "Крюківського вагонобудівного заводу" вагони РІЦ, у яких буде встановлено душові кабінки та умивальники у кожному купе. Такі вагони курсуватимуть на міжнародних напрямках.
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