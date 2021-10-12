Укрзалізниця назвала найпопулярніші напрямки на новорічні свята

До таких міст, як Львів, Ужгород, Чернівці продано найбільшу кількість квитків на поїзди оновленого графіка перевезень, який набуває чинності з 12 грудня 2021 року. Також стабільно високий попит на подорожі до Ковеля, Одеси, Харкова та Дніпра

Найбільшим попитом на період різдвяних та новорічних свят користуються подорожі залізницею у західному напрямку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"До таких міст, як Львів, Ужгород, Чернівці продано найбільшу кількість квитків на поїзди оновленого графіка перевезень, який набуває чинності з 12 грудня 2021 року. Також стабільно високий попит на подорожі до Ковеля, Одеси, Харкова та Дніпра", - йдеться в повідомленні.

Найбільше квитків на період з 24.12.2021 по 10.01.2022 придбано на такі пасажирські поїзди: №041П Дніпро – Трускавець; №046Д Лисичанськ – Ужгород; №007К Київ – Чернівці; №136Ш Одеса – Чернівці; №081К Київ – Ужгород.

Крім того, АТ "Укрзалізниця" фіксує підвищений попит на рейси до Івано-Франківська та Чернівців з Києва 16.12.2021, тому призначено додатковий поїзд №249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці, який відправлятиметься з Києва 16 та 18 грудня і повертатиметься з Чернівців 17 та 19 грудня.

Наразі у компанії працюють над призначенням додаткових поїздів на таких напрямках: Київ – Івано-Франківськ, Чернівці; Київ – Ужгород; Харків – Львів; Одеса – Ужгород; Одеса – Харків; Запоріжжя, Дніпро – Івано-Франківськ; Київ – Ковель.

З-поміж обіцяних додаткових маршрутів вже призначено "Лижний експрес" №745/746 Київ – Славське на 24, 26, 30 грудня 2021 року та 02, 06, 08 січня 2022 року, а також подовжено маршрут поїзда №779/780 Суми – Київ до Вінниці на 24, 27, 30, 31 грудня 2021 року та 03, 06, 10 січня 2022 року.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця 10 жовтня 2021 року презентувала графік руху пасажирських поїздів на 2022 рік, у якому передбачені нові маршрути та змінена швидкість транспортних засобів. Новий графік руху запрацює 12 грудня 2021 року.