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УЗ не планує у 2022 році підвищувати тарифи на пасажирські перевезення

Фахівці товариства підкреслюють, що основний фокус роботи в наступному році буде направлений на оновлення пасажирського рухомого складу та поліпшення сервісу для пасажирів
"Укрзалізниця" не планує у 2022 році підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, натомість компанія готується впровадити більш гнучке ціноутворення.
УЗ не планує у 2022 році підвищувати тарифи на пасажирські перевезення Фото:unian.ua
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
 
Зазначається, що проєкт фінансового плану на 2022 рік не передбачає жодних підвищень тарифів на пасажирські залізничні перевезення.
 
"Фахівці товариства підкреслюють, що основний фокус роботи в наступному році буде направлений на оновлення пасажирського рухомого складу та поліпшення сервісу для пасажирів.
 
Додаткові доходи компанія в наступному році планує отримати від підвищення ефективності закупівель та економії на кінцевій ціні, реалізації непрофільних активів та ін., але в жодному разі не від підвищення вартості квитків", - йдеться у повідомленні.
 
Компанія готується у 2022 році запропонувати новий підхід до формування цін на квитки у залежності від різних факторів, зокрема, популярності напрямку, часу придбання проїзного документа.
 
"Це дозволить пасажирам, які плануватимуть свої подорожі заздалегідь, заощадити свої кошти", - пояснюють в УЗ.
 
"Також АТ "Укрзалізниця" очікує у 2022 році збільшення вантажообігу на 3,7 % та зростання пасажирообігу на 14,3 %, що сягне вже 80 % до докризового рівня. Це також є позитивним фактором для формування дохідної частини для Укрзалізниці", - додають в компанії.
 
Цього року АТ "Укрзалізниця" змінить комісійний збір при купівлі, поверненні та резервуванні квитків. Востаннє його переглядали у 2019 році.
 
Так, із 10 грудня 2021 року зазначений фіксований збір буде складати 30 грн замість 22 грн. Також комісійний збір – 20 грн – буде включено до вартості квитків на експрес Київ – аеропорт Бориспіль. Таким чином, починаючи з п'ятниці квитки на експрес коштуватимуть 100 грн.
 
"Попри те, що зміна вартості квитків для пасажирів буде вкрай незначною – в середньому збільшиться лише на 3 %, для АТ "Укрзалізниця" таке підвищення дасть орієнтовно 6 млн гривень на місяць додаткових доходів, які буде скеровано вдосконалення систем продажу та інші потреби", - резюмували в УЗ.
 
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10 12 2021 09:53
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