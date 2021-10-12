УЗ не планує у 2022 році підвищувати тарифи на пасажирські перевезення

Фахівці товариства підкреслюють, що основний фокус роботи в наступному році буде направлений на оновлення пасажирського рухомого складу та поліпшення сервісу для пасажирів

"Укрзалізниця" не планує у 2022 році підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, натомість компанія готується впровадити більш гнучке ціноутворення.

Зазначається, що проєкт фінансового плану на 2022 рік не передбачає жодних підвищень тарифів на пасажирські залізничні перевезення.

"Фахівці товариства підкреслюють, що основний фокус роботи в наступному році буде направлений на оновлення пасажирського рухомого складу та поліпшення сервісу для пасажирів.

Додаткові доходи компанія в наступному році планує отримати від підвищення ефективності закупівель та економії на кінцевій ціні, реалізації непрофільних активів та ін., але в жодному разі не від підвищення вартості квитків", - йдеться у повідомленні.

Компанія готується у 2022 році запропонувати новий підхід до формування цін на квитки у залежності від різних факторів, зокрема, популярності напрямку, часу придбання проїзного документа.

"Це дозволить пасажирам, які плануватимуть свої подорожі заздалегідь, заощадити свої кошти", - пояснюють в УЗ.

"Також АТ "Укрзалізниця" очікує у 2022 році збільшення вантажообігу на 3,7 % та зростання пасажирообігу на 14,3 %, що сягне вже 80 % до докризового рівня. Це також є позитивним фактором для формування дохідної частини для Укрзалізниці", - додають в компанії.

Цього року АТ "Укрзалізниця" змінить комісійний збір при купівлі, поверненні та резервуванні квитків. Востаннє його переглядали у 2019 році.

Так, із 10 грудня 2021 року зазначений фіксований збір буде складати 30 грн замість 22 грн. Також комісійний збір – 20 грн – буде включено до вартості квитків на експрес Київ – аеропорт Бориспіль. Таким чином, починаючи з п'ятниці квитки на експрес коштуватимуть 100 грн.

"Попри те, що зміна вартості квитків для пасажирів буде вкрай незначною – в середньому збільшиться лише на 3 %, для АТ "Укрзалізниця" таке підвищення дасть орієнтовно 6 млн гривень на місяць додаткових доходів, які буде скеровано вдосконалення систем продажу та інші потреби", - резюмували в УЗ.