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В Одесі закидали камінням новий потяг "Дунайський експрес"

Відеореєстратор зафіксував, як група підлітків в Одесі закидала абсолютно новий дизель-поїзд камінням. В результаті хуліганських дій пошкоджено вікно вхідних дверей поїзда
У п'ятницю, 3 грудня, в Одесі закидали камінням новий потяг "Дунайський експрес" Одеса - Ізмаїл. "Укрзалізниця" через цей інцидент звернулася в поліцію.
В Одесі закидали камінням новий потяг "Дунайський експрес" Фото: LIGA.NET
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
 
"Відеореєстратор зафіксував, як група підлітків в Одесі закидала абсолютно новий дизель-поїзд камінням. В результаті хуліганських дій пошкоджено вікно вхідних дверей поїзда", - йдеться в повідомленні.
 
В УЗ повідомили, що в результаті події ніхто не постраждав. Зараз компанія підраховує збитки.
 
"АТ" Укрзалізниця "обурена такими діями хуліганів щодо абсолютно нового поїзда, який тисячі жителів Одеської області чекали багато років", - йдеться в повідомленні.
 
 
Фото: в Одесі закидали камінням новий потяг "Дунайський експрес" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
 
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04 12 2021 11:28
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