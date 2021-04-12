CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'ятницю, 3 грудня, в Одесі закидали камінням новий потяг "Дунайський експрес" Одеса - Ізмаїл. "Укрзалізниця" через цей інцидент звернулася в поліцію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі закидали камінням новий потяг "Дунайський експрес"
Відеореєстратор зафіксував, як група підлітків в Одесі закидала абсолютно новий дизель-поїзд камінням. В результаті хуліганських дій пошкоджено вікно вхідних дверей поїзда
Фото: LIGA.NET
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
"Відеореєстратор зафіксував, як група підлітків в Одесі закидала абсолютно новий дизель-поїзд камінням. В результаті хуліганських дій пошкоджено вікно вхідних дверей поїзда", - йдеться в повідомленні.
В УЗ повідомили, що в результаті події ніхто не постраждав. Зараз компанія підраховує збитки.
"АТ" Укрзалізниця "обурена такими діями хуліганів щодо абсолютно нового поїзда, який тисячі жителів Одеської області чекали багато років", - йдеться в повідомленні.
Фото: в Одесі закидали камінням новий потяг "Дунайський експрес" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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04 12 2021 11:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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