В Одесі закидали камінням новий потяг "Дунайський експрес" Відеореєстратор зафіксував, як група підлітків в Одесі закидала абсолютно новий дизель-поїзд камінням. В результаті хуліганських дій пошкоджено вікно вхідних дверей поїзда

У п'ятницю, 3 грудня, в Одесі закидали камінням новий потяг "Дунайський експрес" Одеса - Ізмаїл. "Укрзалізниця" через цей інцидент звернулася в поліцію.

Фото: LIGA.NET

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ. "Відеореєстратор зафіксував, як група підлітків в Одесі закидала абсолютно новий дизель-поїзд камінням. В результаті хуліганських дій пошкоджено вікно вхідних дверей поїзда", - йдеться в повідомленні. В УЗ повідомили, що в результаті події ніхто не постраждав. Зараз компанія підраховує збитки. "АТ" Укрзалізниця "обурена такими діями хуліганів щодо абсолютно нового поїзда, який тисячі жителів Одеської області чекали багато років", - йдеться в повідомленні. Фото: в Одесі закидали камінням новий потяг "Дунайський експрес" (facebook.com/Ukrzaliznytsia) Читайте також: До 2028 року в Україні планують оновити більше 50 тисяч вагонів

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію