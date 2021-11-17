До 2028 року в Україні планують оновити більше 50 тисяч вагонів

Перед міністерством сьогодні стоїть амбітне завдання капітально оновити парк вантажних та пасажирських вагонів Укрзалізниці. Програма передбачає оновлення до 2028 року більше 50 тисяч вагонів, на що знадобиться чимало коштів. Наша мета – перезавантажити Укрзалізницю для того, щоб підвищити якість послуг залізничного перевезення для бізнесу та пасажирів

Програма масштабної модернізації АТ "Укрзалізниця" передбачає оновлення до 2028 року понад 50 тис. вантажних та пасажирських вагонів.

Про це під час MINTRANS Forum 2021 заявив Василь Шкураков, перший заступник міністра інфраструктури України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перед міністерством сьогодні стоїть амбітне завдання капітально оновити парк вантажних та пасажирських вагонів Укрзалізниці. Програма передбачає оновлення до 2028 року більше 50 тисяч вагонів, на що знадобиться чимало коштів. Наша мета – перезавантажити Укрзалізницю для того, щоб підвищити якість послуг залізничного перевезення для бізнесу та пасажирів", - зазначив Шкураков.

За його словами, для реалізації цього завдання міністерство розробляє нові фінансові програми, зокрема, програми фінансового лізингу, які дозволять бізнесу швидко долучитися до планів оновлення Укрзалізниці.

Як повідомлялося, у березні 2021 року Кабмін затвердив консолідований фінансовий план АТ "Укрзалізниця" на 2021 рік, відповідно до якого компанія планує придбати близько 80 пасажирських вагонів, оновити близько 23,5 тис. вантажних вагонів, 451 пасажирський вагон, 2 швидкісні електропоїзди Škoda, 318 локомотивів, 76 секцій моторвагонного рухомого складу, 6 дизель-поїздів та 3 рейкові автобуси.