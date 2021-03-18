CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкрзалізниця не обмежує рух поїздів через Київ та Львів, попри рішення щодо запровадження жорсткого карантину у цих містах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Укрзалізниця не обмежує рух поїздів через Київ та Львів
Обмеження продажу квитків та висадки/посадки наразі стосуються виключно 4-х областей
Фото: unian.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
"Заборона висадки та посадки можлива лише за спеціальної вказівки МОЗ, тоді як Львівська та Київська області станом на 18 березня залишаються в помаранчевій зоні", - зауважили в тарнспортному відомстві.
В Укрзалізниці нагадали, що обмеження продажу квитків та висадки/посадки наразі стосуються виключно Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей.
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