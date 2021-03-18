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Укрзалізниця не обмежує рух поїздів через Київ та Львів

Обмеження продажу квитків та висадки/посадки наразі стосуються виключно 4-х областей
Укрзалізниця не обмежує рух поїздів через Київ та Львів, попри рішення щодо запровадження жорсткого карантину у цих містах.
Укрзалізниця не обмежує рух поїздів через Київ та Львів Фото: unian.ua

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Заборона висадки та посадки можлива лише за спеціальної вказівки МОЗ, тоді як Львівська та Київська області станом на 18 березня залишаються в помаранчевій зоні", - зауважили в тарнспортному відомстві.

В Укрзалізниці нагадали, що обмеження продажу квитків та висадки/посадки наразі стосуються виключно Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей.

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18 03 2021 17:55
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