Укрзалізниця не обмежує рух поїздів через Київ та Львів, попри рішення щодо запровадження жорсткого карантину у цих містах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Заборона висадки та посадки можлива лише за спеціальної вказівки МОЗ, тоді як Львівська та Київська області станом на 18 березня залишаються в помаранчевій зоні", - зауважили в тарнспортному відомстві.

В Укрзалізниці нагадали, що обмеження продажу квитків та висадки/посадки наразі стосуються виключно Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей.

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