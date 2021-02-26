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АМКУ викрив змову двох компаній на торгах Укрзалізниці

Виявили антиконкурентні узгодження дій
Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) викрило змову між ТОВ "Маркетінвестгруп" та ТОВ "НВП "Укрпромвпровадження" під час закупівель підшипників та склотканини, проведених філіями АТ "Укрзалізниця".
АМКУ викрив змову двох компаній на торгах Укрзалізниці Фото: gazeta.lviv.ua

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Північного міжобласного тервідділення АМКУ Олексій Хмельницький у Фейсбуці.

"Викрито змову під час проведення Укрзалізницею закупівель на загальну суму 2,5 млн грн", - написав Хмельницький.

Зазначається, що адмінколегія відділення визнала дії ТОВ "Маркетінвестгруп" та ТОВ "НВП "Укрпромвпровадження" порушенням конкурентного законодавства у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених "Панютинським вагоноремонтним заводом" і регіональною філією "Південна залізниця". Зокрема, в комітеті встановили, що вказані суб’єкти господарювання узгодили умови участі у процедурах закупівель, внаслідок чого конкуренцію між ними було усунуто.

ТОВ "Маркетінвестгруп" та ТОВ "НВП "Укрпромвпровадження" оштрафовано на загальну суму 680 тис. грн, обом компаніям заборонено брати участь у публічних закупівлях протягом трьох років.

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26 02 2021 14:08
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