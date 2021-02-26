АМКУ викрив змову двох компаній на торгах Укрзалізниці
Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Північного міжобласного тервідділення АМКУ Олексій Хмельницький у Фейсбуці.
"Викрито змову під час проведення Укрзалізницею закупівель на загальну суму 2,5 млн грн", - написав Хмельницький.
Зазначається, що адмінколегія відділення визнала дії ТОВ "Маркетінвестгруп" та ТОВ "НВП "Укрпромвпровадження" порушенням конкурентного законодавства у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених "Панютинським вагоноремонтним заводом" і регіональною філією "Південна залізниця". Зокрема, в комітеті встановили, що вказані суб’єкти господарювання узгодили умови участі у процедурах закупівель, внаслідок чого конкуренцію між ними було усунуто.
ТОВ "Маркетінвестгруп" та ТОВ "НВП "Укрпромвпровадження" оштрафовано на загальну суму 680 тис. грн, обом компаніям заборонено брати участь у публічних закупівлях протягом трьох років.
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