"Укрзалізниця" організувала підвезення пасажирів між Дніпром і Запоріжжям

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) організувало автобуси для підвезення пасажирів між Дніпром і Запоріжжям, а також автотранспортне сполучення до менших станцій.

Як повідомила прес-служба компанії у вівторок, зокрема, зміни в розкладі торкнуться маршрутів №4/3 Ужгород - Запоріжжя і №732/731 Київ - Запоріжжя. Потяги будуть зупинені на станції Дніпро, пасажирів доставлять автобусами до/із Запоріжжя. Затримка цих поїздів на зворотне відправлення зі станції Дніпро становитиме 30 і 10 хвилин відповідно для синхронізації з підвозом пасажирів із Запоріжжя. Для зручності посадки ці поїзди будуть подані на іншу платформу.

Крім того, поїзд №88/87 Новоолексіївка - Ковель курсуватиме за зміненим маршрутом через Запоріжжя - Нікополь - Апостолове - Кривий Ріг - Сортове-П'ятихатки.

Пасажирам, яким необхідно дістатися станції "Синельникове", організовано трансфер автотранспортом. Це стосується і пасажирів до станції П'ятихатки, які будуть доставлені автотранспортом до поїзда Новоолексіївка-Ковель.

Наразі АТ "Укрзалізниця" продовжує роботи на перегоні біля ст. "Славгород" із підняття вагонів поїзда "Інтерсіті+" у Запоріжжі, який зійшов із рейок у понеділок. Перегін закрили для робіт.

Як повідомлялося, в результаті сходження з рейок шести з дев'яти вагонів поїзда категорії "Інтерсіті+" у Запоріжжі за 50 кілометрів від кінцевої станції ніхто не постраждав, "Укрзалізниця" створила комісію, яка розслідує причини аварії. Всі 88 пасажирів рейсу вже прибули до Запоріжжя резервним поїздом.

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