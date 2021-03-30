"Укрзалізниця" організувала підвезення пасажирів між Дніпром і Запоріжжям
Як повідомила прес-служба компанії у вівторок, зокрема, зміни в розкладі торкнуться маршрутів №4/3 Ужгород - Запоріжжя і №732/731 Київ - Запоріжжя. Потяги будуть зупинені на станції Дніпро, пасажирів доставлять автобусами до/із Запоріжжя. Затримка цих поїздів на зворотне відправлення зі станції Дніпро становитиме 30 і 10 хвилин відповідно для синхронізації з підвозом пасажирів із Запоріжжя. Для зручності посадки ці поїзди будуть подані на іншу платформу.
Крім того, поїзд №88/87 Новоолексіївка - Ковель курсуватиме за зміненим маршрутом через Запоріжжя - Нікополь - Апостолове - Кривий Ріг - Сортове-П'ятихатки.
Пасажирам, яким необхідно дістатися станції "Синельникове", організовано трансфер автотранспортом. Це стосується і пасажирів до станції П'ятихатки, які будуть доставлені автотранспортом до поїзда Новоолексіївка-Ковель.
Наразі АТ "Укрзалізниця" продовжує роботи на перегоні біля ст. "Славгород" із підняття вагонів поїзда "Інтерсіті+" у Запоріжжі, який зійшов із рейок у понеділок. Перегін закрили для робіт.
Як повідомлялося, в результаті сходження з рейок шести з дев'яти вагонів поїзда категорії "Інтерсіті+" у Запоріжжі за 50 кілометрів від кінцевої станції ніхто не постраждав, "Укрзалізниця" створила комісію, яка розслідує причини аварії. Всі 88 пасажирів рейсу вже прибули до Запоріжжя резервним поїздом.
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