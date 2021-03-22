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В Україні змінився порядок зупинки транспорту в червоних зонах

22 березня Кабінет міністрів погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для "червоних" зон
Тепер регіональні комісії з ТЕБ та НС у кожній області самостійно прийматимуть рішення щодо заборони чи обмеження роботи автомобільного та залізничного транспорту у регіонах з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки Covid-19.
В Україні змінився порядок зупинки транспорту в червоних зонах Фото:unian.ua

Про це повідомляє "Економічна правда", посилаючись на міністра інфраструктури Владислав Криклій у Telegram, сайт "Укрзалізниці"

Деталі: За словами Криклія, за їх рішеннями заборонятимуться регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.

Виключення становлять:

  • транзитні перевезення;

  • перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5-ти осіб без урахування дітей віком до 14 років;

  • перевезення службовим/орендованим автотранспортом підприємств, закладів, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за 2 дні органи Нацполіції;

  • перевезення пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні за наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин.

  • Також за окремим рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонятиметься посадка пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт міжобласного сполучення, окрім спеціальних залізнични рейсів.

З огляду на це "Укрзалізниця" попередила, що обмежуватиме висадку/посадку в "червоних" зонах виключно за додатковими рішеннями державних або регіональних комісій, а не автоматично.

За інформацією перевізника, це означає, що чинний розклад руху наразі залишається без змін, і жодних обмежень висадки/посадки по Києву, Одеській та Сумській областях не відбудеться до того, як державна або регіональні комісії не ухвалять свої рішення, попередньо зваживши всі фактори ризику у зв’язку з потенційною масштабною зупинкою транспорту.

Зокрема, рішення щодо Києва очікується до кінця дня 22 березня, про що "Укразалізниця" повідомить додатково.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 7 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

 

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22 03 2021 15:58
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