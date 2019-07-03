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"Укрзалізниця" отримає всі 30 тепловозів General Electric у середині березня

"Ми задоволені співпрацею з General Electric"
Останні 8 локомотивів General Electric, які компанія доставила в Україну в межах контракту з "Укрзалізницею", вийдуть на українські колії у середині березня 2019 року.
"Укрзалізниця" отримає всі 30 тепловозів General Electric у середині березня Фото: з вільних джерел

Загалом, General Electric поставила в Україну 30 тепловозів, з яких 22 уже перевозять вантажі, а ще 8 доукомплектовуються на Крюківському вагонобудівному заводі, повідомляє "Громадське".

"Таким чином, перший етап договору, який передбачає поставку 30 магістральних вантажних тепловозів, буде виконано у повній мірі і відповідно до встановлених термінів. Ми задоволені співпрацею з General Electric", - повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян за підсумками зустрічі з представниками General Electric.

У Мінінфраструктури зазначають, що загалом планують придбати в General Electric 225 локомотивів.

Нагадаємо, що у 40 нових вагонах "Укрзалізниці", замість різнокольорових доріжок і лінолеуму, покладуть шумоізоляційне покриття для підлоги.

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07 03 2019 18:20
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