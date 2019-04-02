"Укрзалізниця" отримала останні п'ять локомотивів за контрактом з GE

"Укрзалізниця" 1 лютого отримала останні п'ять локомотивів за контрактом з американською General Electric.

"Укрзалізниця отримала всі 30 законтрактованих локомотивів GE. Останні п'ять зустрічали в Чорноморську в п'ятницю. Далі маршрут уже відпрацьований. Спочатку на Крюківський вагонобудівний завод. Там на доукомплектуванні перебувають іще десять американських локомотивів", - повідомив голова правління УЗ Євген Кравцов.

Решта 15 локомотивів уже в експлуатації на маріупольському, мелітопольському і миколаївському напрямках. В УЗ задоволені їх роботою.

"Менші витрати, висока швидкість і більший добовий пробіг. Це перші враження від роботи локомотивів GE на українських коліях. Якщо середня швидкість наших старих локомотивів на ділянці Долинська - Миколаїв - 41 км/год, то локомотивів GE - вже 60 км/год. Машини старого парку за добу проходять у середньому 360 км, американські тепловози - у середньому 540 км. Також питомі витрати палива істотно знижено. На ділянці Запоріжжя - Комиш-Зоря - Волноваха - до 30%, на Долинська - Миколаїв - до 20%. Загалом ці 15 локомотивів GE сьогодні забезпечують 25% теплотяги наших трьох регіональних філій, де вони працюють, - Придніпровської, Донецької й Одеської", - цитує Кравцова прес-служба УЗ.

Як відомо, у 2019 році Укрзалізниця запустить на південному та східному напрямках 30 локомотивів General Electric.