"Укрзалізниця" отримала останні п'ять локомотивів за контрактом з GE
"Укрзалізниця отримала всі 30 законтрактованих локомотивів GE. Останні п'ять зустрічали в Чорноморську в п'ятницю. Далі маршрут уже відпрацьований. Спочатку на Крюківський вагонобудівний завод. Там на доукомплектуванні перебувають іще десять американських локомотивів", - повідомив голова правління УЗ Євген Кравцов.
Решта 15 локомотивів уже в експлуатації на маріупольському, мелітопольському і миколаївському напрямках. В УЗ задоволені їх роботою.
"Менші витрати, висока швидкість і більший добовий пробіг. Це перші враження від роботи локомотивів GE на українських коліях. Якщо середня швидкість наших старих локомотивів на ділянці Долинська - Миколаїв - 41 км/год, то локомотивів GE - вже 60 км/год. Машини старого парку за добу проходять у середньому 360 км, американські тепловози - у середньому 540 км. Також питомі витрати палива істотно знижено. На ділянці Запоріжжя - Комиш-Зоря - Волноваха - до 30%, на Долинська - Миколаїв - до 20%. Загалом ці 15 локомотивів GE сьогодні забезпечують 25% теплотяги наших трьох регіональних філій, де вони працюють, - Придніпровської, Донецької й Одеської", - цитує Кравцова прес-служба УЗ.
Як відомо, у 2019 році Укрзалізниця запустить на південному та східному напрямках 30 локомотивів General Electric.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На виході з суду у Миколаєві чоловік розстріляв подружжя, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин