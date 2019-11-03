БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПісля підвищення тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниця" планує залучити 5 мільярдів гривень, які використають на проведення інвестицій у закупівлю нових вантажних вагонів та локомотивів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" планує отримати 5 млрд грн від підвищення тарифу на вантажні перевезення
"Куди їх використовувати серед маси варіантів? Тут ми готові до діалогу з ринком"
Фото: unian.ua
Після попереднього підвищення вартості вантажних перевезень, яке відбулося наприкінці 2017 року, "Укрзалізниця" отримала 8 мільярдів гривень, які спрямували, у тому числі, на придбання локомотивів General Electric, інформує сайт "Укрзалізниці".
"Оскільки рік уже розпочався, а індексація - ще ні, то за прогнозами вдасться отримати від неї не більше 5 млрд грн. Куди їх використовувати серед маси варіантів? Тут ми готові до діалогу з ринком", - повідомив директор з економіки та фінансів Укрзалізниці Андрій Рязанцев.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" заявляє, що у 2019 році планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом.
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