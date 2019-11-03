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"Укрзалізниця" планує отримати 5 млрд грн від підвищення тарифу на вантажні перевезення

"Куди їх використовувати серед маси варіантів? Тут ми готові до діалогу з ринком"
Після підвищення тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниця" планує залучити 5 мільярдів гривень, які використають на проведення інвестицій у закупівлю нових вантажних вагонів та локомотивів.
"Укрзалізниця" планує отримати 5 млрд грн від підвищення тарифу на вантажні перевезення Фото: unian.ua

Після попереднього підвищення вартості вантажних перевезень, яке відбулося наприкінці 2017 року, "Укрзалізниця" отримала 8 мільярдів гривень, які спрямували, у тому числі, на придбання локомотивів General Electric, інформує сайт "Укрзалізниці".

"Оскільки рік уже розпочався, а індексація - ще ні, то за прогнозами вдасться отримати від неї не більше 5 млрд грн. Куди їх використовувати серед маси варіантів? Тут ми готові до діалогу з ринком", - повідомив директор з економіки та фінансів Укрзалізниці Андрій Рязанцев.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" заявляє, що у 2019 році планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом.

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11 03 2019 13:30
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