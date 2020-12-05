Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Укрзалізниця планує поновлювати рух електричок у два етапи

"На першому етапі на колії повернуться 745 приміських поїздів для забезпечення підвозу громадян до місць роботи в години «пік», на другому - плануємо призначити ще 571 поїзд"
АТ "Укрзалізниця" розробила план заходів із відновлення приміського сполучення після скасування заборони на регулярні пасажирські перевезення, яким передбачено два етапи відновлення руху приміських поїздів.
Укрзалізниця планує поновлювати рух електричок у два етапи Фото: Alex Kava/facebook.com

Про це розповів виконувач обов’язків голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, повідомляє пресслужба компанії, передає Укрінформ.

"Відновлення приміського пасажирського сполучення, згідно з планом, відбудеться у два етапи: на першому етапі на колії повернуться 745 приміських поїздів для забезпечення підвозу громадян до місць роботи в години «пік», на другому - плануємо призначити ще 571 поїзд, і, таким чином, повністю відновити приміський залізничний рух", - сказав Юрик.

Наразі фахівці компанії проводять технічний огляд обладнання і рухомого складу, перевіряють працездатність кас і платіжних терміналів, здійснюють поточні ремонти вокзалів і поїздів. Для працівників пасажирського господарства закуповуються засоби індивідуального захисту.

За словами Юрика, сектор приміських перевезень залишається збитковим для Укрзалізниці. Так, за даними фахівців компанії, при відновленні курсування на першому етапі, виходячи із місячного розрахунку, Укрзалізниця недоотримає 279,5 млн грн, а на другому — ще 224,5 млн грн.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 05 2020 17:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.