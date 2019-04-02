"Укрзалізниця" планує скоротити кількість провідників у поїздах
Експеримент щодо зменшення кількості даних співробітників буде проведено на поїздах з мінімальною кількістю зупинок і максимальною швидкістю. Про це в компанії повідомили в відповідь на запит ЦТС.
"Проведення експерименту заплановано на перше півріччя 2019 року. Він не передбачає скорочення кількості провідників. У ході проведення експерименту будуть задіяні нові пасажирські вагони або вагони, які пройшли капітально-відновлювальний ремонт", - йдеться в повідомленні УЗ.
Даний експеримент спрямований на зменшення витрат "Укрзалізниці" на обслуговування пасажирів. При цьому в компанії зазначають, що якість обслуговування не постраждає.
"Крім того, в ході експерименту буде проведено аналіз функцій провідників з можливим подальшим їх переглядом. Даний підхід до обслуговування пасажирів апробували залізниці інших держав. Зокрема, Білорусь вже тривалий час застосовує норми обслуговування два провідника на два вагона", - відзначили в держкомпанії.
Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект про залізничний транспорт України, у якому пропонується дозволити приватним компаніям отримувати ліцензії та здійснювати перевезення пасажирів українською залізницею.
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