Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Укрзалізниця" планує скоротити кількість провідників у поїздах

Як уточнили в УЗ, наразі на два вагона припадає три провідника
Компанія "Укрзалізниця" має намір провести експеримент, в ході якого в деяких пасажирських поїздах далекого прямування кількість провідників буде зменшено з розрахунку два провідника на два вагона.
"Укрзалізниця" планує скоротити кількість провідників у поїздах Фото: promin.cv.ua

Експеримент щодо зменшення кількості даних співробітників буде проведено на поїздах з мінімальною кількістю зупинок і максимальною швидкістю. Про це в компанії повідомили в відповідь на запит ЦТС.

"Проведення експерименту заплановано на перше півріччя 2019 року. Він не передбачає скорочення кількості провідників. У ході проведення експерименту будуть задіяні нові пасажирські вагони або вагони, які пройшли капітально-відновлювальний ремонт", - йдеться в повідомленні УЗ.

Даний експеримент спрямований на зменшення витрат "Укрзалізниці" на обслуговування пасажирів. При цьому в компанії зазначають, що якість обслуговування не постраждає.

"Крім того, в ході експерименту буде проведено аналіз функцій провідників з можливим подальшим їх переглядом. Даний підхід до обслуговування пасажирів апробували залізниці інших держав. Зокрема, Білорусь вже тривалий час застосовує норми обслуговування два провідника на два вагона", - відзначили в держкомпанії.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект про залізничний транспорт України, у якому пропонується дозволити приватним компаніям отримувати ліцензії та здійснювати перевезення пасажирів українською залізницею.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 02 2019 23:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.