"Укрзалізниця" планує скоротити кількість провідників у поїздах

Як уточнили в УЗ, наразі на два вагона припадає три провідника

Компанія "Укрзалізниця" має намір провести експеримент, в ході якого в деяких пасажирських поїздах далекого прямування кількість провідників буде зменшено з розрахунку два провідника на два вагона.

Експеримент щодо зменшення кількості даних співробітників буде проведено на поїздах з мінімальною кількістю зупинок і максимальною швидкістю. Про це в компанії повідомили в відповідь на запит ЦТС.

"Проведення експерименту заплановано на перше півріччя 2019 року. Він не передбачає скорочення кількості провідників. У ході проведення експерименту будуть задіяні нові пасажирські вагони або вагони, які пройшли капітально-відновлювальний ремонт", - йдеться в повідомленні УЗ.

Даний експеримент спрямований на зменшення витрат "Укрзалізниці" на обслуговування пасажирів. При цьому в компанії зазначають, що якість обслуговування не постраждає.

"Крім того, в ході експерименту буде проведено аналіз функцій провідників з можливим подальшим їх переглядом. Даний підхід до обслуговування пасажирів апробували залізниці інших держав. Зокрема, Білорусь вже тривалий час застосовує норми обслуговування два провідника на два вагона", - відзначили в держкомпанії.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект про залізничний транспорт України, у якому пропонується дозволити приватним компаніям отримувати ліцензії та здійснювати перевезення пасажирів українською залізницею.