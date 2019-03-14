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"Укрзалізниця" почала погашати дебютний випуск єврооблігацій на $500 млн

Гроші для першої виплати позичили на внутрішньому ринку
Український залізничний монополіст "Укрзалізниця" погасив першу частину єврооблігацій на суму $150 млн і виплатив черговий купонний дохід за них.
"Укрзалізниця" почала погашати дебютний випуск єврооблігацій на $500 млн Фото:112.ua

Гроші для здійснення виплати позичили на внутрішньому ринку в "Ощадбанку" і Державного агентства інфраструктурних проектів ("Укрінфрапроект"). Про це повідомляє LB.ua.

"Запозичення були здійснені в національній та іноземній валюті, завдяки чому погашено валютні зобов'язання. Це додатково знизило потенційні ризики отримання збитків від курсових різниць", - заявив голова правління УЗ Євген Кравцов.

Нагадаємо, що після підвищення тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниця" планує залучити 5 мільярдів гривень, які використають на проведення інвестицій у закупівлю нових вантажних вагонів та локомотивів.

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14 03 2019 15:00
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