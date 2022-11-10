НОВИНИЗалізничні вокзали працюють по всій країні у звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Укрзалізниця попередила про затримку 37 потягів
Фото з вільного доступу
Потяги Укрзалізниці продовжують рух попри ранкову повітряну тривогу майже по всій території України.
Про це Укрзалізниця повідомляє у Telegram.
"Станом на 8:30 звичним графіком рухаються 40 поїздів, до 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси затримуються від 30 хвилин і більше", - йдеться у повідомленні.
За графіком продовжує рух Київська кільцева електричка, щоб забезпечити можливість пересуватись містом.
Рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізований, напруга у контактній мережі відновлена.
Стежити за затримками рейсів можна на сайті, в чат-ботах Укрзалізниці у розділі “онлайн-табло” та в застосунку.
Залізничники роблять усе можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка і пришвидшити прибуття на станції призначення.
Отримати інформацію від Укрзалізниці пасажири можуть за номером контактного центру 0800 503 111, у чат-боті та офіційних сторінках у соцмережах.
Як повідомлялось, вранці 11 жовтня 2022 року майже по всій території України оголошена повітряна тривога.
10 жовтня російська федерація завдала масованих ракетних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України. Внаслідок ворожих атак у багатьох областях спостерігалися перебої або відсутність світла та води. За даними ДСНС, 19 людей загинули і ще 105 були травмовані.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 10 2022 10:28 МЕДІА
- ФОТО росіяни за півдоби випустили по Україні ракет та безпілотників на $700 млн - Forbes
- ФОТО Музейний комплекс митрополита Шептицького створять у Львові
- ВІДЕО Перший трейлер анімаційного фільму за мотивами гри Super Mario Bros з'явився в мережі
- Кількість ліквідованих окупантів перевищила 63 тисячі - Генштаб ЗСУ
- Білий дім: рф планувала масовані авіаудари по Україні ще до вибуху на Кримському мосту
СТАТТІ