Укрзалізниця попередила про затримку 37 потягів

Залізничні вокзали працюють по всій країні у звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів

Потяги Укрзалізниці продовжують рух попри ранкову повітряну тривогу майже по всій території України.

Про це Укрзалізниця повідомляє у Telegram.

"Станом на 8:30 звичним графіком рухаються 40 поїздів, до 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси затримуються від 30 хвилин і більше", - йдеться у повідомленні.

За графіком продовжує рух Київська кільцева електричка, щоб забезпечити можливість пересуватись містом.

Рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізований, напруга у контактній мережі відновлена.

Стежити за затримками рейсів можна на сайті , в чат-ботах Укрзалізниці у розділі “онлайн-табло” та в застосунку.

Залізничники роблять усе можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка і пришвидшити прибуття на станції призначення.

Отримати інформацію від Укрзалізниці пасажири можуть за номером контактного центру 0800 503 111, у чат-боті та офіційних сторінках у соцмережах.

Як повідомлялось, вранці 11 жовтня 2022 року майже по всій території України оголошена повітряна тривога.