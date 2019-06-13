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"Укрзалізниця" попереджає про збої на сайті продажу квитків через велике навантаження

Фахівці вживають усіх заходів, щоб усунути недоліки
"Укрзалізниця" попереджає пасажирів про те, що у зв'язку великим навантаженням сервіс продажу квитків онлайн booking.uz.gov.ua працює зі збоями.
"Укрзалізниця" попереджає про збої на сайті продажу квитків через велике навантаження Фото: expres.ua

"У роботі онлайн-системи продажу квитків booking.uz.gov.ua можливі тимчасові технічні збої. Зараз фахівці "Укрзалізниці" вживають усіх заходів для усунення недоліків в роботі онлайн-системи. Просимо вибачення за тимчасові незручності", - повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" планує створити філію "Вокзальна компанія""Наша мета - вдосконалити систему управління вокзалами, підвищити ефективність їх діяльності, в тому числі за рахунок мінімізації дублюючих функцій. До головних цілей відноситься і скорочення фінансових витрат", - заявив директор зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики "Укрзалізниці" Антон Саболевський.

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13 06 2019 12:31
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