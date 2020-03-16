"Укрзалізниця" повертатиме повну вартість квитків на скасовані міжнародні рейси
Про це повідомляють у пресслужбі УЗ, повідомляє "Громадське".
" "Укрзалізниця" повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди - без стягнення додаткових зборів. Для цього потрібно звернутися у будь-яку залізничну касу, квитки придбані через інтернет повертаються через онлайн сервіси", - йдеться у повідомленні.
Там уточнюють, що повертатимуть гроші лише тим пасажирам, які купили квиток до станції за кордоном.
У всіх інших випадках повернення квитків відбуватиметься за загальними правилами, тобто можливе стягнення додаткових комісій та відшкодування лише частини вартості квитка.
Зазначимо, що через обмежувальні заходи низка країн скасували залізничне сполучення з Україною. Зокрема, Польщі, Словаччина, Угорщина, Білорусь та Росія. Також Укрзалізниця скасувала «Поїзд чотирьох столиць», до країн Балтії.
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