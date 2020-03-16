"Укрзалізниця" повертатиме повну вартість квитків на скасовані міжнародні рейси

Повертатимуть гроші лише тим пасажирам, які купили квиток до станції за кордоном

Укрзалізниця не стягуватиме жодних додаткових зборів під час повернення вартості квитків на закордонні рейси компаній, які скасували у зв'язку з карантинними заходами.

Про це повідомляють у пресслужбі УЗ, повідомляє "Громадське".

" "Укрзалізниця" повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди - без стягнення додаткових зборів. Для цього потрібно звернутися у будь-яку залізничну касу, квитки придбані через інтернет повертаються через онлайн сервіси", - йдеться у повідомленні.

Там уточнюють, що повертатимуть гроші лише тим пасажирам, які купили квиток до станції за кордоном.

У всіх інших випадках повернення квитків відбуватиметься за загальними правилами, тобто можливе стягнення додаткових комісій та відшкодування лише частини вартості квитка.

Зазначимо, що через обмежувальні заходи низка країн скасували залізничне сполучення з Україною. Зокрема, Польщі, Словаччина, Угорщина, Білорусь та Росія. Також Укрзалізниця скасувала «Поїзд чотирьох столиць», до країн Балтії.

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