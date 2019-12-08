Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Укрзалізниця" пропонує збільшити ціни на пасажирські квитки

Зменшувати збитковість пасажирських перевезень "Укрзалізниця" планує шляхом підвищення ефективності витрат
Укрзалізниця проситиме державу збільшити рівень цін на пасажирські квитки до рівня собівартості пасажирських перевезень через те, що компанія отримує збитки від пасажирських перевезень.
"Укрзалізниця" пропонує збільшити ціни на пасажирські квитки Євген Кравцов: Фото: blacklist.net.ua

"З цим потрібно щось робити. Тому ми піднімаємо питання на рівень держави — нам потрібно переходити на модель договору з публічних послуг. Це означає, що Укрзалізниця повинна надавати послуги державі не нижче собівартості, що дозволить збільшити парк і зробити послугу з перевезень беззбитковою для компанії", - повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов в інтерв’ю "УНІАН".

Водночас Кравцов визнав, що "Укрзалізниця" не може самостійно задовольнити попит на залізничні перевезення попри те, що щороку збільшує обсяги пасажирських перевезень. Такі перевезення, навіть попри високий попит, залишаються збитковими для компанії.

"Маємо велике поле для оптимізації фонду заробітної плати та підвищення продуктивності праці. Бачимо в цьому одне з ключових джерел покращення операційної діяльності компанії", - повідомив Кравцов.

Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" заявили, що зменшать обсяги пасажирських перевезень, якщо в уряді не погодять зміни до Податкового кодексу щодо зменшення ставки податку на землю для компанії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 08 2019 12:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.