"Укрзалізниця" пропонує збільшити ціни на пасажирські квитки

Укрзалізниця проситиме державу збільшити рівень цін на пасажирські квитки до рівня собівартості пасажирських перевезень через те, що компанія отримує збитки від пасажирських перевезень.

"З цим потрібно щось робити. Тому ми піднімаємо питання на рівень держави — нам потрібно переходити на модель договору з публічних послуг. Це означає, що Укрзалізниця повинна надавати послуги державі не нижче собівартості, що дозволить збільшити парк і зробити послугу з перевезень беззбитковою для компанії", - повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов в інтерв’ю "УНІАН".

Водночас Кравцов визнав, що "Укрзалізниця" не може самостійно задовольнити попит на залізничні перевезення попри те, що щороку збільшує обсяги пасажирських перевезень. Такі перевезення, навіть попри високий попит, залишаються збитковими для компанії.

"Маємо велике поле для оптимізації фонду заробітної плати та підвищення продуктивності праці. Бачимо в цьому одне з ключових джерел покращення операційної діяльності компанії", - повідомив Кравцов.

Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" заявили, що зменшать обсяги пасажирських перевезень, якщо в уряді не погодять зміни до Податкового кодексу щодо зменшення ставки податку на землю для компанії.