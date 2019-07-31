"Укрзалізниця" погрожує скоротити пасажирські перевезення, якщо уряд не зменшить податки компанії

Раніше "Укрзалізницю" позбавили права на пільги зі сплати податку на землю

В "Укрзалізниці" заявили, що зменшать обсяги пасажирських перевезень, якщо в уряді не погодять зміни до Податкового кодексу щодо зменшення ставки податку на землю для компанії.

Під час голосування бюджету на 2019 рік до Податкового кодексу внесли зміни, відповідно до яких "Укрзалізницю" позбавили права на пільги зі сплати податку на землю. Через це "Укрзалізниці" необхідно буде переплатити 3 мільярди гривень цього податку до бюджету.

В уряді ж не хочуть погоджувати законопроект, який повертає Укрзалізниці пільгову ставку у розмірі 25% від стандартної ставки податку на землю.

"Додаткові витрати (на сплату податку на землю — ред.) у 3 млрд грн на рік призведуть до перегляду обсягів пасажирських перевезень у сторону зменшення, скорочення малоефективної інфраструктури", - йдеться у заяві директора з розвитку бізнесу "Укрзалізниці" Андрія Рязанцева, розміщеній на сайті компанії.

Там також додають, що у більшості країн світу залізниця та залізнична інфраструктура не оподатковується податком на землю взагалі.

Напередодні в УЗ заявили, що пасажирські перевезення завдають компанії 10 мільярдів гривень збитків щороку.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" планує запровадити "ринкові ціни" на залізничні квитки.

Зазначимо, що деякі напрямки пасажирських перевезень "Укрзалізниці" є збитковими. Збиток від більшості пасажирських перевезень Укрзалізниця покриває коштами, отриманими від вантажних перевезень.

Так, на вантажних перевезеннях у 2018 році "Укрзалізниця" заробила у 8 разів більше, ніж на пасажирських.

"Крюківський вагонобудівний завод" подав на "Укрзалізницю" до суду. Компанія вимагає погасити борг за виготовлені на замовлення УЗ вагони у розмірі 1,4 мільярда гривень. В "Укрзалізниці" відхиляють звинувачення заводу та зазначають, що не погашають борг через затверджений урядом фінансовий план.

У липні 2018 року "Укрзалізниця" оголосила тендер на купівлю 54 пасажирських вагонів. Його виграв Крюківський завод.