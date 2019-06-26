"Укрзалізниця" розглядає запровадження ринкових цін на пасажирські перевезення

"Укрзалізниця" планує скоригувати ціни на пасажирські перевезення в Україні та встановити їх на рівні ринкових цін

Крім цього, компанія планує невдовзі відкрити доступ до ринку залізничних перевезень для приватних залізничних компаній.

Про це йдеться у проспекті емісії єврооблігацій "Укрзалізниці", інформують в "Громадське"

"Однією з цілей програми реформи "Укрзалізниці" є коригування тарифної політики таким чином, щоб ціни на пасажирські перевезення засновувались на рівні попиту та пропозиції на ринку", — йдеться у документі Укрзалізниці.

У компанії зазначають, що ринкові ціни там встановлюють на перевезення пасажирів поїздами "Інтерсіті+" бізнес-класу. Водночас не уточнюють, на скільки можуть змінитися ціни на залізничні квитки на інші перевезення.

Зазначимо, що деякі напрямки пасажирських перевезень "Укрзалізниці" є збитковими. Збиток від більшості пасажирських перевезень Укрзалізниця покриває коштами, отриманими від вантажних перевезень.

Так, на вантажних перевезеннях у 2018 році Укрзалізниця заробила у 8 разів більше, ніж на пасажирських.

Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що працівникам "Укрзалізниці" підвищать заробітну платню на 10%.

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