"Укрзалізниця" розглядає запровадження ринкових цін на пасажирські перевезення
Про це йдеться у проспекті емісії єврооблігацій "Укрзалізниці", інформують в "Громадське"
"Однією з цілей програми реформи "Укрзалізниці" є коригування тарифної політики таким чином, щоб ціни на пасажирські перевезення засновувались на рівні попиту та пропозиції на ринку", — йдеться у документі Укрзалізниці.
У компанії зазначають, що ринкові ціни там встановлюють на перевезення пасажирів поїздами "Інтерсіті+" бізнес-класу. Водночас не уточнюють, на скільки можуть змінитися ціни на залізничні квитки на інші перевезення.
Зазначимо, що деякі напрямки пасажирських перевезень "Укрзалізниці" є збитковими. Збиток від більшості пасажирських перевезень Укрзалізниця покриває коштами, отриманими від вантажних перевезень.
Так, на вантажних перевезеннях у 2018 році Укрзалізниця заробила у 8 разів більше, ніж на пасажирських.
Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що працівникам "Укрзалізниці" підвищать заробітну платню на 10%.
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