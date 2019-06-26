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"Укрзалізниця" розглядає запровадження ринкових цін на пасажирські перевезення

"Укрзалізниця" планує скоригувати ціни на пасажирські перевезення в Україні та встановити їх на рівні ринкових цін
Крім цього, компанія планує невдовзі відкрити доступ до ринку залізничних перевезень для приватних залізничних компаній.
"Укрзалізниця" розглядає запровадження ринкових цін на пасажирські перевезення Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Про це йдеться у проспекті емісії єврооблігацій "Укрзалізниці", інформують в "Громадське"

"Однією з цілей програми реформи "Укрзалізниці" є коригування тарифної політики таким чином, щоб ціни на пасажирські перевезення засновувались на рівні попиту та пропозиції на ринку", — йдеться у документі Укрзалізниці.

У компанії зазначають, що ринкові ціни там встановлюють на перевезення пасажирів поїздами "Інтерсіті+" бізнес-класу. Водночас не уточнюють, на скільки можуть змінитися ціни на залізничні квитки на інші перевезення.

Зазначимо, що деякі напрямки пасажирських перевезень "Укрзалізниці" є збитковими. Збиток від більшості пасажирських перевезень Укрзалізниця покриває коштами, отриманими від вантажних перевезень.

Так, на вантажних перевезеннях у 2018 році Укрзалізниця заробила у 8 разів більше, ніж на пасажирських.

Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що працівникам "Укрзалізниці" підвищать заробітну платню на 10%.

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26 06 2019 11:56
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