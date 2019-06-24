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Працівникам "Укрзалізниці" підвищать заробітну платню на 10%

З 1 липня зарплати працівників Укрзалізниці зростуть на 10% відповідно до рішення, яке ухвалило правління компанії
Підвищення зарплат стосуватиметься 250 тисяч співробітників. Водночас, зарплата топ-менеджерів компанії підвищуватися не буде.
Працівникам "Укрзалізниці" підвищать заробітну платню на 10% Фото: expres.ua

Зазначається на підвищення зарплат виділили близько 1,5 мільярда гривень, повідомляє прес-служба Укрзалізниці, йдеться в "Громадське". 

"Одразу скажу: збільшення зарплатні не стосується керівництва (менеджменту компанії, керівників напрямів, виробничих підрозділів та їх заступників)", — повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов.

В Укрзалізниці зазначають, що середня зарплата у компанії з 2014 по 2018 роки зросла у 2,5 рази, а у квітні 2019 року складала 11,34 тисячі гривень. Фонд оплати праці в Укрзалізниці у 2018 році склав 33 мільярди гривень. На зарплати своїм працівникам компанія витрачає близько 42% свого доходу за рік.

"Попри втрати значних обсягів перевезень через дії держави-агресора, збитки від пасажирських перевезень, податкові відрахування Укрзалізниця продовжує щороку інвестувати в оновлення компанії та виділяти кошти на підвищення зарплат працівників", — додав Кравцов.

Зазначимо, що Укрзалізниця — найбільший роботодавець України. Там працює приблизно 375,9 тисячі українців. В останні роки в Укрзалізниці повідомляли про відтік кадрів, зокрема до сусідньої Польщі. Так, за останні 3 роки з України виїхало близько 20 тисяч залізничників.

Напередодні уряд затвердив оновлений склад правління "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" закликала Верховну Раду ухвалити зміни до бюджету на 2019 рік та виділити 7,1 мільярда гривень на модернізацію приміських поїздів. Наразі 90% цих поїздів зношені та загоряються просто у дорозі.

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24 06 2019 11:51
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