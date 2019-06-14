Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кабмін затвердив новий склад правління "Укрзалізниці"

Уряд затвердив оновлений склад правління "Укрзалізниці"
Відповідний документ опублікували в урядовій газеті, а відтак він набув чинності.
Кабмін затвердив новий склад правління "Укрзалізниці" Фото: uz.gov.ua

Нові члени правління компанії доєднаються до Желько Марчека та Ремігіуша Пашкевича, які продовжать працювати в "Укрзалізниці", інформує "Громадське" з посилання на прес-службу Укрзалізниці.

Так, до правління державної компанії увійшли Франтішек Буреш, топ-менеджер, який працював у компаніях ALSTOM, Skoda Holding Group та Skoda Electric.

В "Укрзалізниці" він керуватиме програмою з оновлення та будівництва рухомого складу;

Маріч Целеєвський, колишній очільник найбільшої польської залізничної компанії PKP Intercity, а також керівник польських авіаліній;

Сергій Кушнір — директор з ремонту рухомого складу УЗ, який відповідатиме за побудову взаємовідносин компанії з державними та регіональними органами влади;

Іван Юрик — колишній член наглядової ради "Укрзалізниці", очолюватиме стратегічний напрям залучення інвестицій та роботу з потенційними інвесторами.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" попереджає пасажирів про те, що у зв'язку великим навантаженням сервіс продажу квитків онлайн booking.uz.gov.ua працює зі збоями.

Читайте також: У "Мінську" пояснили, чому досі пишуть Kiev, а не Kyiv

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 06 2019 13:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.