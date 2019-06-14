Кабмін затвердив новий склад правління "Укрзалізниці"
Нові члени правління компанії доєднаються до Желько Марчека та Ремігіуша Пашкевича, які продовжать працювати в "Укрзалізниці", інформує "Громадське" з посилання на прес-службу Укрзалізниці.
Так, до правління державної компанії увійшли Франтішек Буреш, топ-менеджер, який працював у компаніях ALSTOM, Skoda Holding Group та Skoda Electric.
В "Укрзалізниці" він керуватиме програмою з оновлення та будівництва рухомого складу;
Маріч Целеєвський, колишній очільник найбільшої польської залізничної компанії PKP Intercity, а також керівник польських авіаліній;
Сергій Кушнір — директор з ремонту рухомого складу УЗ, який відповідатиме за побудову взаємовідносин компанії з державними та регіональними органами влади;
Іван Юрик — колишній член наглядової ради "Укрзалізниці", очолюватиме стратегічний напрям залучення інвестицій та роботу з потенційними інвесторами.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" попереджає пасажирів про те, що у зв'язку великим навантаженням сервіс продажу квитків онлайн booking.uz.gov.ua працює зі збоями.
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