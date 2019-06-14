У "Мінську" пояснили, чому досі пишуть Kiev, а не Kyiv

Адміністрація аеропорту "Мінськ" повідомила, що без сигналу з боку МЗС Білорусі не буде приєднуватися до ініційованої українською владою кампанії #KyivNotKiev щодо коректного написання латиницею назви української столиці

Наразі на табло аеропорту "Мінськ" латиницею столиця України позначена як Kiev, а не Kyiv.

"Як тільки МЗС повідомить нам про зміну назви міста Києва, ми відразу ж введемо нову транслітерацію. Так що чекаємо. До речі, недавно ми досить оперативно поміняли назву міста Астана на Нур-Султан", – повідомили Радіо Свобода у прес-службі летовища.

Нагадаємо, що росреєстр не вважає обов'язковим рішення США про зміну міжнародного написання назви столиці України з Kiev на Kyiv.

За словами представників Росреєстру, зміна написання назви столиці України не є обов’язковим чи рекомендаційним для картографічних служб інших країн, в тому числі і Росії.

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