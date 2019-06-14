КМДА: На річці Либідь ревіталізують береги і створять зони відпочинку На річці Либідь у Києві планують здійснити проект з відновлення (ревіталізації) усього русла, разом із берегами та зоною рекреації

За даними мерії, на сьогодні вже частково виконали проекті роботи, упродовж року мають продовжити будівельні роботи. Часу, за розпорядженням КМДА, на це виділили до 31 грудня 2021 року.

Фото: "Радіо Свобода"

"Передбачені реконструкція гідротехнічних споруд, роботи з берегоукріплення, розчищення берегів, можливе розкриття ділянок русла за рахунок зміни типу берегоукріплення, очищення дощових поверхневих стоків, створення громадського простору для відпочинку, благоустрій у межах прибережних захисних смуг", – йдеться в повідомленні Київміськадміністрації, йдеться в "Радіо Свобода". Річка Либідь є правою притокою Дніпра і простягається у Києві на 17 кілометрів. Майже по всій довжині русло річки випрямлене і закріплене бетоном, тобто, каналізоване. Кілька років тому громадськість звернулася до Київради з електронною петицією про визнання долини річки Либідь зоною екологічного лиха. Нагадаємо, з 1 вересня набудуть чинності оновлені державні будівельні норми, за якими на нових і реконструйованих станціях метро передбачені туалети для пасажирів. Читайте також: У Києві проектують потужний сміттєпереробний завод

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