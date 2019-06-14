КМДА: На річці Либідь ревіталізують береги і створять зони відпочинку
"Передбачені реконструкція гідротехнічних споруд, роботи з берегоукріплення, розчищення берегів, можливе розкриття ділянок русла за рахунок зміни типу берегоукріплення, очищення дощових поверхневих стоків, створення громадського простору для відпочинку, благоустрій у межах прибережних захисних смуг", – йдеться в повідомленні Київміськадміністрації, йдеться в "Радіо Свобода".
Річка Либідь є правою притокою Дніпра і простягається у Києві на 17 кілометрів. Майже по всій довжині русло річки випрямлене і закріплене бетоном, тобто, каналізоване. Кілька років тому громадськість звернулася до Київради з електронною петицією про визнання долини річки Либідь зоною екологічного лиха.
Нагадаємо, з 1 вересня набудуть чинності оновлені державні будівельні норми, за якими на нових і реконструйованих станціях метро передбачені туалети для пасажирів.
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