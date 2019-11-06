У Києві проектують потужний сміттєпереробний завод

Київська міська влада почала пошук земельної ділянки для будівництва сміттєпереробного комплексу потужністю 700 тисяч тонн сміття на рік

Також розпочалися проектувальні роботи.

Зазначається, що новий сміттєпереробний комплекс збудують в межах київського регіонального плану управління відходами, який наразі погоджується Міністерством регіонального розвитку та Міністерством екології, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, йдеться у "Громадське".

"Зважаючи на стан полігону твердих побутових відходів № 5 поблизу с. Підгірці на Київщині, у Києві відібрані потенційні земельні ділянки для розміщення заводу механіко-біологічної обробки та розпочато проектування", — заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Нагадаємо, 24 квітня Київська міська рада підтримала проект звернення щодо врегулювання питання про викидання відходів у неналежних місцях. Далі вона звернеться у Верховну Раду з цією пропозицією.

Додамо, раніше у Женеві близько 1400 представників 187 країн світу ухвалили угоду, яка регулюватиме глобальний експорт пластикового сміття.

Читайте також: На Евересті активісти за півтора місяця зібрали 11 тонн сміття