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У Києві проектують потужний сміттєпереробний завод

Київська міська влада почала пошук земельної ділянки для будівництва сміттєпереробного комплексу потужністю 700 тисяч тонн сміття на рік
Також розпочалися проектувальні роботи.
У Києві проектують потужний сміттєпереробний завод Фото: portal.lviv.ua

Зазначається, що новий сміттєпереробний комплекс збудують в межах київського регіонального плану управління відходами, який наразі погоджується Міністерством регіонального розвитку та Міністерством екології, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, йдеться у "Громадське".

"Зважаючи на стан полігону твердих побутових відходів № 5 поблизу с. Підгірці на Київщині, у Києві відібрані потенційні земельні ділянки для розміщення заводу механіко-біологічної обробки та розпочато проектування", — заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Нагадаємо, 24 квітня Київська міська рада підтримала проект звернення щодо врегулювання питання про викидання відходів у неналежних місцях. Далі вона звернеться у Верховну Раду з цією пропозицією.

Додамо, раніше у Женеві близько 1400 представників 187 країн світу ухвалили угоду, яка регулюватиме глобальний експорт пластикового сміття.

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11 06 2019 17:26
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