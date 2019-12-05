Представники 187 країн підписали угоду щодо боротьби з пластиковим сміттям

У Женеві близько 1400 представників 187 країн світу ухвалили угоду, яка регулюватиме глобальний експорт пластикового сміття.

Цьому рішенню передували 12-денні консультації. Угоду затвердили ввечері 10 травня як доповнення до ухваленої у 1989 році Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням, повідомляє DW.

Міністерка охорони довкілля Німеччини Свен Шульце зазначила, що ухвалений документ передбачає можливість заборони експорту забруднених і проблематичних пластикових відходів з Євросоюзу в Азію та Африку. Так, країни, що розвиваються, зможуть відхиляти ввезення на їхню територію сміття з інших країн.

За даними експертів, які були присутні на обговореннях, щорічно у морях опиняється близько 8 мільйонів тонн пластикових відходів. Низка країн, зокрема США і Канада, упродовж багатьох років вивозять пластикове сміття в азіатські країни, стверджуючи, що його там належним чином переробляють.

Однак значна частина відходів не може бути перероблена і вивозиться на звалища, спалюється або потрапляє у водойми.Угода передбачає можливість заборони експорту забруднених пластикових відходів з ЄС в Азію та Африку.

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Нагадаємо, на Сардинії неподалік від курорту Порто-Черво виявили загиблу самку кита, в животі якої знайшли ненароджене дитинча та 22 кілограми пластикового сміття.