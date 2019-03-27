Європарламент проголосував за заборону одноразового пластику

З 2021 року в країнах Євросоюзу буде заборонено використання одноразових виробів - зокрема, пластикового посуду, ватяних косметичних паличок, соломинок для пиття, які можуть вироблятися з інших матеріалів

Європарламент у середу, 27 березня, схвалив законопроект, спрямований на скорочення сміття з пластику.

Закон набуде чинності після схвалення Європейською Радою. Оскільки представники Європарламенту та країн Європейського Союзу в грудні 2018 року узгодили всі деталі законопроекту, очікується, що при його розгляді в Європейській Раді не виникне заперечень, повідомляє LB.ua.

Таким чином, з 2021 року в країнах Євросоюзу буде заборонено використання одноразових виробів - зокрема, пластикового посуду, ватяних косметичних паличок, соломинок для пиття, які можуть вироблятися з інших матеріалів. З 2024 року пластикові пляшки будуть продавати тільки з прикріпленими до них кришками.

Використання виробів із пластику, у яких поки немає екологічної альтернативи, наприклад, пластикових стаканів та упаковок для продуктів харчування, має бути обмежене. Згідно із законопроектом, країни ЄС повинні самостійно вжити заходів щодо обмеження цього виду пластику.

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Низка одноразових продуктів, які містять деяку кількість пластику, зокрема, вологі серветки, жіночі гігієнічні прокладки - в обов'язковому порядку на упаковці будуть супроводжуватися вказівками про негативну дію на навколишнє середовище.

Законопроект також збільшує квоти щодо розділенню сміття. До 2025 року не менш як 77% пластикових пляшок повинні бути утилізовані разом з пластиковим сміттям, до 2030 року цей показник зросте до 90%. Крім того, пластикові пляшки з 2025 року мають як мінімум на 25% складатися з вторсировини, до 2030 року - на 30%.

Нагадаємо, що днями у шлунку мертвого кита знайшли 40 кг пластику.