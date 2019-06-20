Приміські поїзди загоряються прямо в дорозі: "Укрзалізниця" просить у Ради 7,1 млрд грн

У разі отримання 7,1 мільярда гривень з бюджету змогли б придбати 15 нових приміських поїздів по 10 вагонів у кожному

"Укрзалізниця" закликала Верховну Раду ухвалити зміни до бюджету на 2019 рік та виділити 7,1 мільярда гривень на модернізацію приміських поїздів. Наразі 90% цих поїздів зношені та загоряються просто у дорозі.

"Наразі "Укрзалізниця" як ніколи потребує підтримки держави, адже зношеність приміських поїздів кричуща, їх обладнання загоряється просто на ходу. Такі випадки на шляху прямування стають все частішими", - повідомляє "Громадське".

Там зазначають, що у разі отримання 7,1 мільярда гривень з бюджету змогли б придбати 15 нових приміських поїздів по 10 вагонів у кожному.

"Джерелами фінансування, наприклад, частково можуть бути видатки з дорожнього фонду, оскільки частина його коштів цього року через пізній початок робіт та тендерних процедур не буде освоєна. Водночас Укрзалізниця щороку сплачує близько 3,5 млрд грн акцизу з пального, фактично фінансуючи автошляхи", - повідомив директор з розвитку "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев.

В "Укрзалізниці" констатують, що наразі дизельні приміські поїзди зношені на 97,2%, а електропоїзди - на 87,5%. Найстаріший дизельний приміський поїзд, який експлуатує УЗ, збудований у 1967 році, а електропоїзд - 1960 році.

Через застаріле обладнання та зношеність трапляються випадки займання поїздів просто під час руху.

"Один із таких випадків стався 18 червня 2019 року на станції Вільнянськ у Запорізькій області. Поїзд №6535 Вільнянськ - Пришиб через перегорання високовольтних вставок довелося відмінити й відновлювати контактну мережу. Пасажирів було відправлено іншим графіковим поїздом. Ще аналогічний випадок стався 7 червня цього року на Волині поблизу станції Маневичі", - повідомляють в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що із червня зі столиці України до Болгарії почав курсувати безпересадковий купейний вагон, вартість проїзду яким становить приблизно 100 євро.