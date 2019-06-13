"Укрзалізниця" запустила поїзд з Києва до Болгарії

Час у дорозі - 38 годин

Із червня зі столиці України до Болгарії почав курсувати безпересадковий купейний вагон, вартість проїзду яким становить приблизно 100 євро.

"З червня у складі поїзда білоруських залізниць № 451/452 Мінськ – Варна курсує купейний вагон Укрзалізниці, яким можна подорожувати з Києва до чорноморських курортів Болгарії", - повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Час у дорозі – 38 годин, приблизно стільки ж, як і автобусом, зазначили у компанії.

Вартість проїзду - близько 100 євро.

Поїзд курсуватиме так:

до Болгарії – 10, 15, 22, 27 червня; 4, 9, 16, 21, 28 липня; 2, 9, 14, 21, 26 серпня; 2 та 7 вересня;

до України: 12, 17, 24, 29 червня, 6, 11, 18, 23, 30 липня, 4, 11, 16, 23, 28 серпня, 4 та 9 вересня.

Відправлення з Києва о 20:12 та прибуття до Варни о 10:20 через добу. У зворотному напрямку з Варни поїзд відправлятиметься о 19:05 та прибуватиме до Києва о 07:33 через добу.

Окрім киян, залізничне сполучення з Болгарією мають мешканці Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Івано-Франківська, Чернівців та інших міст, де поїзд зупинятиметься, зазначили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, запуск потяга "Кошице-Мукачево" призначено на 9 червня.