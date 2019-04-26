CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПроїзд в поїзді Кошице - Мукачево, перший рейс якого призначили на 9 червня цього року, буде коштувати близько 7,5 євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Запуск потяга "Кошице-Мукачево" призначено на 9 червня
З Мукачева в Кошице можна буде доїхати рейковим автобусом по євроколії за 4 години
Фото: Евгеній Кравцов
Розклад буде оголошено додатково, зараз йде його узгодження, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
У компанії уточнюють, що з Мукачева в Кошице можна буде доїхати рейковим автобусом по євроколії за 4 години. Поїзд курсуватиме за маршрутом Кошице - Чієрна над Тисою - Чоп - Мукачево.
2 квітня була здійснена тестова поїздка цим маршрутом.
Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" призначила 41 додатковий поїзд до Великодня і травневих свят.
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