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Запуск потяга "Кошице-Мукачево" призначено на 9 червня

З Мукачева в Кошице можна буде доїхати рейковим автобусом по євроколії за 4 години
Проїзд в поїзді Кошице - Мукачево, перший рейс якого призначили на 9 червня цього року, буде коштувати близько 7,5 євро.
Запуск потяга "Кошице-Мукачево" призначено на 9 червня Фото: Евгеній Кравцов

Розклад буде оголошено додатково, зараз йде його узгодження, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

У компанії уточнюють, що з Мукачева в Кошице можна буде доїхати рейковим автобусом по євроколії за 4 години. Поїзд курсуватиме за маршрутом Кошице - Чієрна над Тисою - Чоп - Мукачево.

2 квітня була здійснена тестова поїздка цим маршрутом.

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" призначила 41 додатковий поїзд до Великодня і травневих свят.

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26 04 2019 22:51
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