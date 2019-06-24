У аеропортах Грузії туристів зустрічатимуть з вином

В аеропортах Грузії відновиться акція з роздачі вина туристам – Національна адміністрація туризму планує вручити гостям 300 тисяч пляшок

З тендерної документації відомо, що дарувати будуть сухе вино сортового складу Сапераві.

Відомство, що вже оголосило електронний тендер на закупівлю вина, йдеться у "Громадське" з посиланням на "Грузія online".

Пляшки будуть оливкового кольору та у спеціальній упаковці для транспортування.

Компанія, що перемогла в тендері, повинна буде поставити вина в аеропорти Кутаїсі, Батумі і Тбілісі.

Поставки почнуться через 30 робочих днів після укладення договору і повинні завершитися не пізніше 25 грудня 2019 року.

У тендері можуть брати участь компанії, які працювали на ринку протягом останніх шести років і виробили не менше 100 тисяч літрів вина. Прийом заявок від зацікавлених компаній почнеться 2 липня і завершиться 5 липня.

Кампанія з роздачі вина буде проводитися в аеропортах Грузії вже вшосте. Востаннє акція відбулася у грудні 2016 року.

Нагадаємо, найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою в зв'язку з акціями протесту.

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