У аеропортах Грузії туристів зустрічатимуть з вином
Відомство, що вже оголосило електронний тендер на закупівлю вина, йдеться у "Громадське" з посиланням на "Грузія online".
Пляшки будуть оливкового кольору та у спеціальній упаковці для транспортування.
Компанія, що перемогла в тендері, повинна буде поставити вина в аеропорти Кутаїсі, Батумі і Тбілісі.
Поставки почнуться через 30 робочих днів після укладення договору і повинні завершитися не пізніше 25 грудня 2019 року.
У тендері можуть брати участь компанії, які працювали на ринку протягом останніх шести років і виробили не менше 100 тисяч літрів вина. Прийом заявок від зацікавлених компаній почнеться 2 липня і завершиться 5 липня.
Кампанія з роздачі вина буде проводитися в аеропортах Грузії вже вшосте. Востаннє акція відбулася у грудні 2016 року.
Нагадаємо, найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою в зв'язку з акціями протесту.
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