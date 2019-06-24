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У кінотеатрах Грузії відмовилися від фільмів російською

​Найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою в зв'язку з акціями протесту
Відзначається, що показ російськомовних сеансів (фільмів з російським перекладом) призупинили з 20 червня.
У кінотеатрах Грузії відмовилися від фільмів російською

У Cavea повідомили, що дане рішення прийняте в зв'язку з подіями, що розвиваються в останні дні. За їх словами, це є проявом солідарності до учасників антиокупаційної акції, йдеться в "УП" з посиланням на портал "Грузія Online".

У компанії не уточнюють, чи надовго скасовані російськомовні сеанси і чи будуть вони взагалі продовжені.

Повідомляється, що Cavea – найбільша мережа кінотеатрів в Грузії.

Напередодні футболісти трьох грузинських клубів вийшли на матчі 19-го туру місцевого чемпіонату в антиросійських футболках.

Нагадаємо, через протести у Тбілісі в лікарнях залишаються 23 постраждалих, двоє у важкому стані.

Напредодні десятки тисяч людей взяли участь у антиурядовій акції протесту біля парламенту Грузії в Тбілісі 21 червня. Цього разу влада ніяк не відреагувала на мітинг, тому грузинська опозиція вже анонсувала нову акцію 22 червня.

Грузинська опозиція анонсувала нову акцію протесту 22 червня на 19:00. Загалом протестувальники планують виходити на мітинги щодня, поки влада не виконає їхні вимоги.

Нагадаємо, що у Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії знову збираються люди на акцію протесту в зв'язку з учорашнім скандалом з російським депутатом.

Додамо, опозиційні партії Грузії озвучили три головні вимоги до влади і закликали населення приєднатися до акції протесту біля будівлі парламенту.

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24 06 2019 10:17
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