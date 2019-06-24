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Путін не планує зустрітися із Зеленським на G20, – речник Кремля

У графіку президента Росії Володимира Путіна немає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті "Групи 20" (G20) в Японії, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков
Саміт G20 в Японії розпочнеться 28 червня.
Путін не планує зустрітися із Зеленським на G20, – речник Кремля

"У графіку немає", – сказав Пєсков, йжеться в "Радіо Свобода" з посиланням на російське державне агентство новин "РИА Новости".

Напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Зеленський планує поїхати в Осаку на саміт G20.

"Дуже класно, що ці візити (Володимира Зеленського до Франції і Німеччини – ред.) відбулися саме зараз із точки зору часової. Потім будуть зустрічі в японській Осаці, з Путіним", – сказав Клімкін.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін під час "прямої лінії" прокоментував президентство Володимира Зеленського.

"Зеленський - талановита людина. Я пам'ятаю його виступ на КВН у Москві в 2000-х. Все це було талановито і смішно. Те, що зараз ми бачимо, це не смішно", - сказав президент Росії.

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24 06 2019 08:41
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