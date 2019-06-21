Опозиція Грузії висунула три головні вимоги до влади
Вимоги на брифінгу в п'ятницю озвучили лідери опозиційних партій "Єдиний національний рух", "Республіканська партія Грузії", "За нову Грузію" і "Націонал-демократична партія", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Новости-Грузия".
Першою вимогою опозиції є відставка міністра внутрішніх справ Георгія Гахарії.
Другою – звільнення усіх затриманих напередодні громадян, які протестували під парламентом. За даними МВС Грузії, всього було затримано 305 осіб.
Третьою вимогою є початок переговорів з урядом для призначення дострокових парламентських виборів.
"Ми закликаємо владу негайно розпочати законодавчий процес, розглянути законодавчі зміни і почати переговори для призначення дострокових парламентських виборів", - заявила політичний секретар "Республіканської партії" Тамар Кордзая.
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