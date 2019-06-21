Опозиція Грузії висунула три головні вимоги до влади

"Ми закликаємо владу негайно розпочати законодавчий процес, розглянути законодавчі зміни і почати переговори для призначення дострокових парламентських виборів"

Опозиційні партії Грузії озвучили три головні вимоги до влади і закликали населення приєднатися до акції протесту біля будівлі парламенту, яка розпочнеться о 19:00 за місцевим часом.

Вимоги на брифінгу в п'ятницю озвучили лідери опозиційних партій "Єдиний національний рух", "Республіканська партія Грузії", "За нову Грузію" і "Націонал-демократична партія", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Новости-Грузия".

Першою вимогою опозиції є відставка міністра внутрішніх справ Георгія Гахарії.

Другою – звільнення усіх затриманих напередодні громадян, які протестували під парламентом. За даними МВС Грузії, всього було затримано 305 осіб.

Третьою вимогою є початок переговорів з урядом для призначення дострокових парламентських виборів.

"Ми закликаємо владу негайно розпочати законодавчий процес, розглянути законодавчі зміни і почати переговори для призначення дострокових парламентських виборів", - заявила політичний секретар "Республіканської партії" Тамар Кордзая.