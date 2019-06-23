Грузинські футболісти вийшли в антиросійських футболках
Свою позицію висловили гравці "Торпедо" (Кутаїсі), "Локомотив" (Тбілісі) і "Руставі" (Руставі), причому два останніх клубу грали в очній зустрічі між собою, йдеться в "Укрінформ" з посиланням на "Грузія Online".
На футболках, які виконані в чорному кольорі, напис свідчить, що частина території Грузії окупована Російською Федерацією.
Зараз у чемпіонаті Грузії лідирує "Сабуртало" з Тбілісі. Клуб набрав 39 очок за підсумками 19 турів.
Нагадаємо, через протести у Тбілісі в лікарнях залишаються 23 постраждалих, двоє у важкому стані.
Напредодні десятки тисяч людей взяли участь у антиурядовій акції протесту біля парламенту Грузії в Тбілісі 21 червня. Цього разу влада ніяк не відреагувала на мітинг, тому грузинська опозиція вже анонсувала нову акцію 22 червня.
Грузинська опозиція анонсувала нову акцію протесту 22 червня на 19:00. Загалом протестувальники планують виходити на мітинги щодня, поки влада не виконає їхні вимоги.
Нагадаємо, що у Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії знову збираються люди на акцію протесту в зв'язку з учорашнім скандалом з російським депутатом.
Додамо, опозиційні партії Грузії озвучили три головні вимоги до влади і закликали населення приєднатися до акції протесту біля будівлі парламенту.
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