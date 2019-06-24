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По всій території України оголосили штормове попередження
Синоптики оголосили попередження про грози, град та шквали на території Києва, Київської області та по Україні
Фото: gettyimages.com
“За прогнозом УкрГідрометцентру, 24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні синоптики попередили про грози та шквали в західних областях. А по всій країні оголошена пожежна небезпек.
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24 06 2019 09:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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