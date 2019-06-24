Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

По всій території України оголосили штормове попередження

Синоптики оголосили попередження про грози, град та шквали на території Києва, Київської області та по Україні
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
По всій території України оголосили штормове попередження Фото: gettyimages.com

“За прогнозом УкрГідрометцентру, 24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні синоптики попередили про грози та шквали в західних областях. А по всій країні оголошена пожежна небезпек.

Читайте також: На Польщу обрушився ураган, рятувальники попереджають про шквали в Україні

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 06 2019 09:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Нафтова компанія від добровольця Артема Гульченка

#бізнес_ветеранів: Нафтова компанія від добровольця Артема Гульченка

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.