По всій території України оголосили штормове попередження

Синоптики оголосили попередження про грози, град та шквали на території Києва, Київської області та по Україні

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

“За прогнозом УкрГідрометцентру, 24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні синоптики попередили про грози та шквали в західних областях. А по всій країні оголошена пожежна небезпек.

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