"Укрзалізниця" призначала 19 додаткових поїздів на Великодні і травневі свята, - РОЗКЛАД
Інформацію оприлюднив телеканал "Прямий" із посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
Призначено наступні додаткові поїзди:
№ 191/192 Київ — Львів відправленням з Києва та Львова 26, 27 квітня, 1 та 5 травня.
№ 197/198 Київ — Ковель курсуватиме з Києва та Ковеля 26 та 30 квітня.
№ 207/208 Київ — Ужгород відправленням з Києва 30 квітня та 3 травня, з Ужгорода — 27 квітня.
№ 235/236 Київ — Ужгород відправленням з Києва 29,30 квітня, 3 та 4 травня з Ужгорода поїзд відправлятиметься 26, 27 квітня.
№ 211/212 Київ — Львів курсуватиме з Києва та Львова 25 квітня.
№ 217/218 Київ — Львів здійснить рейси з Києва 29 та 30 квітня, зі Львова – 30 квітня.
№ 177/178 Київ — Хмельницький відправленням з Києва та Хмельницького 27 квітня, 1 та 5 травня.
№ 293/294 Київ — Хмельницький курсуватиме з Києва 1 та 6 травня, з Хмельницького 26 квітня та 5 травня.
№ 295/296 Київ — Жмеринка відправиться з Києва 27 квітня та 5 травня з Жмеринки 25 та 30 квітня.
№ 161/162 Київ — Миколаїв здійснить рейси з Києва 1 та 5 травня, з Миколаєва 30 квітня та 4 травня.
№ 221/222 Київ — Одеса курсуватиме з Києва 28 квітня та 6 травня, з Одеси 25 та 29 квітня.
№ 223/224 Київ — Одеса курсуватиме з Києва та Одеси 27 квітня, 1 та 5 травня.
№ 297/298 Київ — Херсон відправиться з Києва 30 квітня, 4 травня, з Херсона 27 квітня.
№ 179/180 Київ — Дніпро курсуватиме з Києва та Дніпра 27 квітня, 1 та 5 травня.
№ 283/284 Київ — Кривий Ріг відправиться з Києва 5 травня, з Кривого Рогу 25 квітня.
№ 163/164 Київ — Харків здійснить рейси з Києва та Харкова 27 квітня та 1 травня.
№ 205/206 Покровськ — Харків курсуватиме щоденно з 24 квітня по 6 травня в обох напрямках.
№ 257/227 Одеса — Ужгород 30 квітня вирушить з Одеси та 27 квітня з Ужгорода.
№ 167/168 Львів — Одеса курсуватиме 26, 27, 30 квітня, 1 та 5 травня зі Львова та Одеси.
Також призначені додаткові рейси для поїздів:
№ 111/112 Харків — Львів здійснить рейси з Харкова 25, 27, 29 квітня, 1, 3, 5 травня. Зі Львова поїзд вирушить 26, 28, 30 квітня, 2, 4, та 6 травня.
№ 669/670 Кременчук — Бахмач відправиться з Кременчука та Бахмача 2 травня.
№ 773/774 Київ — Шостка курсуватиме 1 травня з Києва та Шостки.
№ 781/782 Київ — Черкаси відправиться з Києва та Черкас 1 травня.
№ 779/780 Суми — Київ — Вінниця здійснить додаткові рейси з Сум та Вінниці 25, 26 квітня, 1 та 3 травня.
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