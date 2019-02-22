"Укрзалізниця" призначила 17 додаткових поїздів до 8 березня

Зокрема, поїзд №191/192 Київ - Львів курсуватиме 8 і 10 березня з відправленням із Києва о 7:42 і прибуттям до Львова о 17:49. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 11:57 і прибуватиме до Києва о 21:44, повідомляють на сайті "УЗ".

Поїзд №197/198 Київ - Ковель вирушить у рейс 10 березня через Київ о 07:08 з прибуттям до Ковеля о 16:58. З Ковеля поїзд вирушить о 11:27 і прибуде до Києва о 20:45.

Поїзд №207 Київ - Ужгород здійснить рейси в Ужгород 7 і 9 березня, у зворотному напрямку - 6, 8 і 10 березня. Поїзд вирушатиме з Києва о 16:12 і прибуватиме до Ужгорода о 10:04. З Ужгорода поїзд вирушатиме о 18:00 і прибуватиме до Києва о 10:32.

Поїзд №235 Київ - Ужгород вирушить з Ужгорода 8 березня о 18:15 і прибуде до Києва о 08:37. З Києва поїзд вирушить 9 березня о 20:28 і прибуде до Ужгорода об 11:59.

Поїзд №219/220 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці курсуватиме до Києва 8 березня, до Чернівців - 8 і 10 березня. Відправлення з Чернівців о 22:30, прибуття до Києва о 14:47. З Києва поїзд вирушить о 01:31 і прибуде до Чернівців о 17:12.

Поїзд №249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці 8 березня о 19:15 вирушить до Києва з Чернівців, прибуде о 12:32. У зворотному напрямку вирушить 9 і 10 березня о 15:09 і прибуде до Чернівців о 08:15.

Поїзд №204/203 Жмеринка - Київ вирушить у рейс зі Жмеринки 7 березня о 10:49 і прибуде до Києва о 14:47. Рейс до Києва відбудеться 11 березня о 16:12 з прибуттям до Києва о 21:33.

Поїзд №294/294 Хмельницький - Київ здійснить рейс до Києва 7 березня з відправленням о 13:21 і прибуттям о 19:59. 11 березня поїзд відправиться зі столиці о 10:11 і прибуде до Хмельницького о 15:10.

Поїзд №162/161 Київ - Миколаїв курсуватиме до Миколаєва 7 і 11 березня, з відправленням з Києва о 14:35 і прибуттям до Миколаєва о 4:56. Відправлення з Миколаєва 6 і 10 березня призначено на 21:40 прибуття до Києва - на 12:39.

Поїзд №223/224 Київ - Одеса курсуватиме 8 і 10 березня. Відправлення з Києва о 08:55, прибуття до Одеси о 18:35. У зворотному напрямку: відправлення з Одеси о 11:07, прибуття в столицю о 20:31.

Поїзд №179 Київ - Дніпро курсуватиме 8 і 10 березня, відправлення з Києва о 08:40 і прибуття в Дніпро о 17:57. У зворотний бік: відправлення з Дніпра о 12:20, прибуття до Києва о 22:04.

Поїзд №238/237 Київ - Дніпро курсуватиме до Києва 7 березня з відправленням о 11:53 і прибуттям о 21:04.

Поїзд №281/282 Дніпро - Київ вирушатиме 6 березня о 20:42 і прибуватиме до Києва о 04:45. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 11 березня о 21:47 і прибуватиме в Дніпро о 06:20.

Поїзд №258/227 Одеса - Ужгород відправиться з Одеси 7 і 9 березня о 16:54 і прибуде до Ужгорода на наступний день о 11:46. У зворотному напрямку з Ужгорода відправлення призначено на 8 та 10 березня о 13:54, а прибуття до Києва на наступний день о 09:21.

Поїзд №168 Львів - Одеса курсуватиме 8 та 10 березня з відправленням зі Львова о 09:16 і прибуттям до Одеси о 20:29. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:04 і прибуватиме до Львова о 21:05.

Поїзд №205 Покровськ - Харків курсуватиме з 6 по 11 березня з відправленням з Покровська о 09:20 і прибуттям до Харкова 14:49. Відправлення з Харкова призначено на 16:35, прибуття в Покровськ - на 22:01.