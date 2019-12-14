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"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда "Чотири столиці"

Так, із Києва поїзд вирушить у додаткові рейси 22 та 26 грудня, а зворотно з Риги - 23 та 27 грудня
Поїзд "Чотири столиці" курсує з 28 вересня 2018 року. За цей час поїздом в обох напрямках подорожували 36 тисяч пасажирів. Близько 80% пасажиропотоку припадає на країни Балтії.
"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда "Чотири столиці" Фото: «КВБЗ»

В період зимових свят "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда № 31/32 Київ - Мінськ, Вільнюс, Рига, повідомляє "Економічна правда".

Так, із Києва поїзд вирушить у додаткові рейси 22 та 26 грудня, а зворотно з Риги - 23 та 27 грудня.

Із розкладом руху поїзда можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці, квитки на поїзд - придбати онлайн та в залізничних касах.

Нагадаємо, на новорiчнi та зимовi свята "Укрзалiзниця" уже призначила 26 додаткових поїздiв, 3 додатковi рейси, а також подовжила маршрути 7 поїздів.

Поїзд "Чотири столиці" курсує з 28 вересня 2018 року. За цей час поїздом в обох напрямках подорожували 36 тисяч пасажирів. Близько 80% пасажиропотоку припадає на країни Балтії.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" планує збудувати євроколію зі Львова до польського кордону

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14 12 2019 15:27
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