CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкрзалізниця призначила шість додаткових потягів на новорічні та різдвяні свята, які курсуватимуть за напрямками Київ - Львів, Київ - Ковель, Покровськ - Харків, Львів - Одеса, Львів - Ужгород та Кривий Ріг - Ужгород.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" призначила перші додаткові потяги на новорічні та різдвяні свята
Квитки на додаткові потяги вже можна придбати онлайн чи в залізничних касах
Фото: з вільних джерел
Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці", повідомляє "Громадське".
Потяг Київ - Львів курсуватиме 22, 23, 26, 27 грудня, а назад - 21, 22, 25, 26 грудня. Потяг Київ - Ковель та у зворотному напрямку курсуватиме 28 грудня.
Потяг Покровськ - Харків призначили на 22, 27, 28 та 29 грудня, а Львів - Одеса курсуватиме 22 та 27 грудня.
Поїзд Львів - Ужгород призначили на 29 грудня, а потяг Кривий Ріг - Київ - Ужгород курсуватиме 27, 28, 29 грудня, зворотно з Ужгорода - 29 грудня.
Квитки на додаткові потяги вже можна придбати онлайн чи в залізничних касах.
Нагадаємо, що "УЗ" до новорічних та різдвяних свят планує призначити 35 додаткових поїздів
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