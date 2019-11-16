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"Укрзалізниця" призначила перші додаткові потяги на новорічні та різдвяні свята

Квитки на додаткові потяги вже можна придбати онлайн чи в залізничних касах
Укрзалізниця призначила шість додаткових потягів на новорічні та різдвяні свята, які курсуватимуть за напрямками Київ - Львів, Київ - Ковель, Покровськ - Харків, Львів - Одеса, Львів - Ужгород та Кривий Ріг - Ужгород.
"Укрзалізниця" призначила перші додаткові потяги на новорічні та різдвяні свята Фото: з вільних джерел

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці", повідомляє "Громадське".

Потяг Київ - Львів курсуватиме 22, 23, 26, 27 грудня, а назад - 21, 22, 25, 26 грудня. Потяг Київ - Ковель та у зворотному напрямку курсуватиме 28 грудня.

Потяг Покровськ - Харків призначили на 22, 27, 28 та 29 грудня, а Львів - Одеса курсуватиме 22 та 27 грудня.

Поїзд Львів - Ужгород призначили на 29 грудня, а потяг Кривий Ріг - Київ - Ужгород курсуватиме 27, 28, 29 грудня, зворотно з Ужгорода - 29 грудня.

Квитки на додаткові потяги вже можна придбати онлайн чи в залізничних касах.

Нагадаємо, що "УЗ" до новорічних та різдвяних свят планує призначити 35 додаткових поїздів

 
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16 11 2019 14:44
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