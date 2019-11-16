"Укрзалізниця" призначила перші додаткові потяги на новорічні та різдвяні свята Квитки на додаткові потяги вже можна придбати онлайн чи в залізничних касах

Укрзалізниця призначила шість додаткових потягів на новорічні та різдвяні свята, які курсуватимуть за напрямками Київ - Львів, Київ - Ковель, Покровськ - Харків, Львів - Одеса, Львів - Ужгород та Кривий Ріг - Ужгород.

Фото: з вільних джерел

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці", повідомляє "Громадське". Потяг Київ - Львів курсуватиме 22, 23, 26, 27 грудня, а назад - 21, 22, 25, 26 грудня. Потяг Київ - Ковель та у зворотному напрямку курсуватиме 28 грудня. Потяг Покровськ - Харків призначили на 22, 27, 28 та 29 грудня, а Львів - Одеса курсуватиме 22 та 27 грудня. Поїзд Львів - Ужгород призначили на 29 грудня, а потяг Кривий Ріг - Київ - Ужгород курсуватиме 27, 28, 29 грудня, зворотно з Ужгорода - 29 грудня. Квитки на додаткові потяги вже можна придбати онлайн чи в залізничних касах. Нагадаємо, що "УЗ" до новорічних та різдвяних свят планує призначити 35 додаткових поїздів

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