"Укрзалізниця" та бронетанкові заводи: В уряді пояснили падіння промисловості
Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, повідомляє "Громадське".
"У промисловості кілька проблем зараз. Одна із структурних проблем полягає у тому, що чомусь, невідомо чому, не достатньо гарно працюють бронетанкові заводи на експорт. Це за собою тягне кілька критичних заводів вниз. Друга причина - "Укрзалізниця" не дала в цьому році достатньо контрактів у нашій промисловості", - повідомив Милованов.
Він також зазначив, що великі промислові контракти українські промислові виробники програвали і в інших інфраструктурних галузях, зокрема замовлення Київського метрополітену.
"Є і макроекономічні чинники - це більше до металургії. Кон'юнктура ринків світових зараз погіршується дуже сильно", - додав Милованов.
Нагадаємо, що e Мінекономіки пояснили падіння промислового виробництва
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