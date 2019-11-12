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"Укрзалізниця" та бронетанкові заводи: В уряді пояснили падіння промисловості

"Є і макроекономічні чинники - це більше до металургії. Кон'юнктура ринків світових зараз погіршується дуже сильно", - додав Милованов
Українське промислове виробництво у жовтні 2019 року пришвидшило своє падіння до 5% за рік. В уряді пов’язують це зі зменшенням кількості замовлень Укрзалізниці та випуску продукції бронетанковими заводами.
"Укрзалізниця" та бронетанкові заводи: В уряді пояснили падіння промисловості Фото: з вільних джерел

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, повідомляє "Громадське".

"У промисловості кілька проблем зараз. Одна із структурних проблем полягає у тому, що чомусь, невідомо чому, не достатньо гарно працюють бронетанкові заводи на експорт. Це за собою тягне кілька критичних заводів вниз. Друга причина - "Укрзалізниця" не дала в цьому році достатньо контрактів у нашій промисловості", - повідомив Милованов.

Він також зазначив, що великі промислові контракти українські промислові виробники програвали і в інших інфраструктурних галузях, зокрема замовлення Київського метрополітену.

"Є і макроекономічні чинники - це більше до металургії. Кон'юнктура ринків світових зараз погіршується дуже сильно", - додав Милованов.

Нагадаємо, що e Мінекономіки пояснили падіння промислового виробництва

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11 12 2019 16:53
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