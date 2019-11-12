"Укрзалізниця" та бронетанкові заводи: В уряді пояснили падіння промисловості

"Є і макроекономічні чинники - це більше до металургії. Кон'юнктура ринків світових зараз погіршується дуже сильно", - додав Милованов

Українське промислове виробництво у жовтні 2019 року пришвидшило своє падіння до 5% за рік. В уряді пов’язують це зі зменшенням кількості замовлень Укрзалізниці та випуску продукції бронетанковими заводами.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, повідомляє "Громадське".

"У промисловості кілька проблем зараз. Одна із структурних проблем полягає у тому, що чомусь, невідомо чому, не достатньо гарно працюють бронетанкові заводи на експорт. Це за собою тягне кілька критичних заводів вниз. Друга причина - "Укрзалізниця" не дала в цьому році достатньо контрактів у нашій промисловості", - повідомив Милованов.

Він також зазначив, що великі промислові контракти українські промислові виробники програвали і в інших інфраструктурних галузях, зокрема замовлення Київського метрополітену.

"Є і макроекономічні чинники - це більше до металургії. Кон'юнктура ринків світових зараз погіршується дуже сильно", - додав Милованов.

Нагадаємо, що e Мінекономіки пояснили падіння промислового виробництва