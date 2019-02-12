У Мінекономіки пояснили падіння промислового виробництва

За даними Мінекономіки, падіння промислового виробництва спостерігається в ЄС, зокрема, в Німеччині, Румунії та Італії. У той же час промисловість Туреччини навпаки зростає

"І хоча останні десятиліття у світі відбулась деіндустріалізація (через зростання важливості сектору послуг і зростання технологічності промислового випуску), таке падіння в промисловості має потенціал суттєво загальмувати глобальну економіку", - пояснює Ніколайчук.

У Міністерстві економіки заявили, що рекордне падіння промисловості на 5% у річному вимірі є наслідком загальносвітового тренду, повдіомляє "Економічна правда".

Такі дані повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук у Facebook.

"Але якщо в той період (кризи. - Ред.) економіка України була скоріше винятком, то цього разу вітчизняна промисловість рухається в загальносвітовому тренді. У низці наших партнерів такий провал у промисловості відбувся на декілька місяців раніше, а зв’язок з європейською економікою останні роки суттєво посилився", - написав він.

Фото: Економічна правда

За його словами, промислова рецесія у світі є насамперед наслідком глобальних торгових війн.

"І хоча останні десятиліття у світі відбулась деіндустріалізація (через зростання важливості сектору послуг і зростання технологічності промислового випуску), таке падіння в промисловості має потенціал суттєво загальмувати глобальну економіку", - пояснює Ніколайчук.

За даними Мінекономіки, падіння промислового виробництва спостерігається в ЄС, зокрема, в Німеччині, Румунії та Італії. У той же час промисловість Туреччини навпаки зростає.

Нагадаємо, що українська промисловість впала найбільше за останні 5 років через загальносвітові тренди